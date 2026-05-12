Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мерца освистали під час промови на зустрічі з партнерами по коаліції

12 травня 2026, 15:55
Мерца освистали під час промови на зустрічі з партнерами по коаліції
Wikipedia
Слова канцлера Німеччини про необхідність реформ викликали свист, сміх та вигуки із зали.

Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца освистали під час виступу на зустрічі з партнерами по коаліції після його заяви про необхідність "взяти себе в руки".

Про це повідомило видання The Guardian.

Під час промови Мерц заявив, що Німеччина ризикує відстати у світі, який швидко змінюється, якщо не проведе масштабні реформи.
 
"Виклики є настільки великими також тому, що ми занадто довго створювали собі проблеми, які тепер мусимо вирішувати. Ми просто не змогли модернізувати нашу країну. Тому Німеччина мусить взяти себе в руки", – сказав канцлер.
 
Після цих слів у залі пролунали свист, вигуки та сміх. Як пише The Guardian, частина присутніх також демонструвала Мерцу великі пальці вниз. Канцлер Німеччини у своїй промові наголошував, що надмірна бюрократія та високі витрати негативно впливають на німецький бізнес, створюють ризики для робочих місць та добробуту майбутніх поколінь.
 
Однак його заклики до реформування пенсійної системи та системи охорони здоров’я супроводжувалися критичною реакцією аудиторії. Зустріч відбулася на тлі внутрішніх проблем у німецькій коаліції. За даними The Guardian, кілька тижнів тому переговори між правоцентристами та лівоцентристами у Берліні опинилися на межі зриву через конфлікт між Мерцом та віцеканцлером.
 
Видання також зазначає, що через рік після приходу до влади рейтинг Фрідріха Мерца впав до історичного мінімуму. Канцлеру дедалі складніше утримувати контроль як усередині коаліції, так і у власній партії.
НімеччинаФрідріх Мерц

Останні матеріали

Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється