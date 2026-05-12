Мерца освистали під час промови на зустрічі з партнерами по коаліції

Слова канцлера Німеччини про необхідність реформ викликали свист, сміх та вигуки із зали.

Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца освистали під час виступу на зустрічі з партнерами по коаліції після його заяви про необхідність "взяти себе в руки".

Про це повідомило видання The Guardian.

Під час промови Мерц заявив, що Німеччина ризикує відстати у світі, який швидко змінюється, якщо не проведе масштабні реформи.

"Виклики є настільки великими також тому, що ми занадто довго створювали собі проблеми, які тепер мусимо вирішувати. Ми просто не змогли модернізувати нашу країну. Тому Німеччина мусить взяти себе в руки", – сказав канцлер.

Після цих слів у залі пролунали свист, вигуки та сміх. Як пише The Guardian, частина присутніх також демонструвала Мерцу великі пальці вниз. Канцлер Німеччини у своїй промові наголошував, що надмірна бюрократія та високі витрати негативно впливають на німецький бізнес, створюють ризики для робочих місць та добробуту майбутніх поколінь.

Однак його заклики до реформування пенсійної системи та системи охорони здоров’я супроводжувалися критичною реакцією аудиторії. Зустріч відбулася на тлі внутрішніх проблем у німецькій коаліції. За даними The Guardian, кілька тижнів тому переговори між правоцентристами та лівоцентристами у Берліні опинилися на межі зриву через конфлікт між Мерцом та віцеканцлером.

Видання також зазначає, що через рік після приходу до влади рейтинг Фрідріха Мерца впав до історичного мінімуму. Канцлеру дедалі складніше утримувати контроль як усередині коаліції, так і у власній партії.