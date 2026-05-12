ОАЕ могли таємно бити по нафтових об’єктах Ірану – WSJ

Вашингтон схвально поставився до можливої участі Еміратів в атаках на територію Ірану.

Об’єднані Арабські Емірати могли непублічно брати участь у військових операціях проти Ірану під час війни за участю США та Ізраїлю.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на поінформовані джерела.

За даними видання, однією з таких операцій став удар по нафтопереробному заводу на іранському острові Лаван у Перській затоці на початку квітня – приблизно в той самий період, коли президент США Дональд Трамп оголошував про припинення вогню.

Внаслідок атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яка, за інформацією джерел, на кілька місяців вивела з ладу значну частину потужностей підприємства.

Тоді Іран заявив, що НПЗ зазнав "ворожої атаки", і у відповідь завдав ракетних та дронових ударів по території ОАЕ та Кувейту.

Співрозмовники The Wall Street Journal також стверджують, що у Вашингтоні "тихо схвалили" участь ОАЕ та інших країн Перської затоки, готових долучитися до протидії Ірану.

Міністерство закордонних справ ОАЕ офіційно не коментувало інформацію про удари, однак раніше заявляло про право країни відповідати на загрози, зокрема військовими методами.

