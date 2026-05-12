ОАЕ могли таємно бити по нафтових об’єктах Ірану – WSJ

12 травня 2026, 14:31
Вашингтон схвально поставився до можливої участі Еміратів в атаках на територію Ірану.

Об’єднані Арабські Емірати могли непублічно брати участь у військових операціях проти Ірану під час війни за участю США та Ізраїлю.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на поінформовані джерела.

За даними видання, однією з таких операцій став удар по нафтопереробному заводу на іранському острові Лаван у Перській затоці на початку квітня – приблизно в той самий період, коли президент США Дональд Трамп оголошував про припинення вогню.

Внаслідок атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яка, за інформацією джерел, на кілька місяців вивела з ладу значну частину потужностей підприємства.

Тоді Іран заявив, що НПЗ зазнав "ворожої атаки", і у відповідь завдав ракетних та дронових ударів по території ОАЕ та Кувейту.

Співрозмовники The Wall Street Journal також стверджують, що у Вашингтоні "тихо схвалили" участь ОАЕ та інших країн Перської затоки, готових долучитися до протидії Ірану.

Міністерство закордонних справ ОАЕ офіційно не коментувало інформацію про удари, однак раніше заявляло про право країни відповідати на загрози, зокрема військовими методами.

Кілька днів тому ми писали, що ОАЕ відбивають нову ракетну атаку Ірану.

 

Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
SADAT – турецький аналог
