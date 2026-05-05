ОАЕ відбивають нову ракетну атаку Ірану

Масштаби нової атаки поки що не встановлені.

Системи протиповітряної оборони Об'єднаних Арабських Еміратів відбивають нові ракетні удари з боку Ірану, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни 5 травня.

Про це повідомляє CNN.

Влада ОАЕ закликала жителів залишатися в безпечних місцях і дотримуватися вказівок. Масштаби нової атаки поки що не встановлені.

Напередодні, 4 травня, Іран завдав масованого удару по ОАЕ: 12 балістичних ракет, три крилаті ракети і чотири безпілотники. Системи ППО збили 19 цілей, троє людей дістали травми середньої тяжкості. Вибухи чули над Дубаєм. Це був перший удар Ірану по ОАЕ після перемир'я, укладеного на початку квітня.

ОАЕ стали однією з країн регіону, по яких Іран завдає ударів у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю. За даними міністра з питань міжнародного співробітництва Рім Аль Хашимі, понад 90% уражених іранськими ракетами об'єктів в ОАЕ є цивільною інфраструктурою. Наприкінці березня країна офіційно зажадала від Ірану компенсацій за завдані збитки.