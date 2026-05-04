Іран атакував ОАЕ ракетами та дронами

Попередження про ракетну загрозу оголосили в Дубаї, Шарджі та Аджмані.

У понеділок, 4 травня, Іран випустив по Об'єднаних Арабських Еміратах чотири ракети та безпілотники. Три з них збили над територіальними водами ОАЕ, ще одна впала в море.

Про це повідомили Міністерство оборони країни та CNN.

"Наразі протиповітряна оборона ОАЕ протидіє ракетним і безпілотним атакам, що надходять з Ірану", – йдеться у заяві відомства. Звуки, почуті в окремих районах країни, там пояснили роботою систем ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників.

Попередження про ракетну загрозу оголосили в Дубаї, Шарджі та Аджмані, однак незабаром тривогу скасували. Влада закликала громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел і дотримуватися заходів громадської безпеки.

За даними CNN, це перше подібне попередження в ОАЕ менш ніж за місяць після початку перемир'я між США та Іраном.

Нагадаємо, наприкінці квітня Тегеран передав Вашингтону нову пропозицію щодо припинення війни та відновлення безпеки в Ормузькій протоці, запропонувавши відкласти ядерні питання на пізніший етап переговорів.