Іран після майже трьох місяців ізоляції відкриває доступ до глобального інтернету

Президент Ірану Масуд Пезешкіан доручив відновити міжнародний доступ до інтернету після майже 90 днів масштабного блокування в країні.

Як зазначили у виданні, про рішення влади повідомили державні ЗМІ Ірану з посиланням на представника Міністерства комунікацій країни.Втім, коли саме та в якому форматі іранцям повністю повернуть доступ до глобальної мережі, наразі невідомо.

За даними інтернет-обсерваторії NetBlocks, більшість жителів Ірану були фактично відрізані від міжнародного інтернету протягом 87 днів. Лише частина громадян могла користуватися дорогими VPN-сервісами для обходу обмежень.

Спочатку влада Ірану заблокувала доступ до мережі 8 січня на тлі масштабних антиурядових протестів. У лютому зв’язок частково почав відновлюватися, однак після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого обмеження посилили знову