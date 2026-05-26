Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран після майже трьох місяців ізоляції відкриває доступ до глобального інтернету

26 травня 2026, 08:33
Іран після майже трьох місяців ізоляції відкриває доступ до глобального інтернету
Фото: DW
Втім, коли саме та в якому форматі іранцям повністю повернуть доступ до глобальної мережі, наразі невідомо.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан доручив відновити міжнародний доступ до інтернету після майже 90 днів масштабного блокування в країні.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Як зазначили у виданні, про рішення влади повідомили державні ЗМІ Ірану з посиланням на представника Міністерства комунікацій країни.Втім, коли саме та в якому форматі іранцям повністю повернуть доступ до глобальної мережі, наразі невідомо.
 
За даними інтернет-обсерваторії NetBlocks, більшість жителів Ірану були фактично відрізані від міжнародного інтернету протягом 87 днів. Лише частина громадян могла користуватися дорогими VPN-сервісами для обходу обмежень.
 
Спочатку влада Ірану заблокувала доступ до мережі 8 січня на тлі масштабних антиурядових протестів. У лютому зв’язок частково почав відновлюватися, однак після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого обмеження посилили знову
інтернетІран

Останні матеріали

Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється