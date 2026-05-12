Новий уряд Угорщини планує переглянути закони про обмеження ЛГБТ
12 травня 2026, 16:35
Кандидатка на посаду міністра юстиції Угорщини Марта Горог заявила, що новий уряд країни має переглянути закони, спрямовані проти ЛГБТ-спільноти.
Про це пише Reuters.
У квітні Європейський суд постановив, що заходи, введені урядом Угорщини за часів Віктора Орбана, незаконно обмежували доступ до контенту, пов’язаного з ЛГБТ, а також сприяли стигматизації та маргіналізації ЛГБТ-людей.
Обмеження, які запроваджував уряд Віктора Орбана проти ЛГБТ-спільноти, стали одним із низки конфліктних моментів у відносинах між Будапештом і Брюсселем. Це своєю чергою призвело до замороження мільярдів євро з фондів ЄС.
"Угорщина є членом Європейського Союзу, а це означає, що на Угорщині лежать певні обов’язки. Це означає, що стосовно цього судового рішення Міністерство юстиції має вжити законних заходів для виправлення ситуації", – заявила кандидатка на посаду міністра юстиції Горог.
Вона наголосила, що угорське законодавство не може існувати в ізоляції та має відображати міжнародні та європейські правові стандарти, зокрема спільні цінності ЄС.
Угорський закон, який Будапешт пояснював "посиленням заходів для захисту дітей", ухвалили ще 2021 року. Окрім заборони зображення або просування гомосексуальності в контенті, доступному для неповнолітніх, він також забороняє згадування питань ЛГБТ у шкільних освітніх програмах та публічне зображення "гендеру, що відхиляється від статі при народженні".