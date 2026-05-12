Новий уряд Угорщини планує переглянути закони про обмеження ЛГБТ

Кандидатка на посаду міністра юстиції Угорщини Марта Горог заявила, що новий уряд країни має переглянути закони, спрямовані проти ЛГБТ-спільноти.

У квітні Європейський суд постановив, що заходи, введені урядом Угорщини за часів Віктора Орбана, незаконно обмежували доступ до контенту, пов’язаного з ЛГБТ, а також сприяли стигматизації та маргіналізації ЛГБТ-людей.

Обмеження, які запроваджував уряд Віктора Орбана проти ЛГБТ-спільноти, стали одним із низки конфліктних моментів у відносинах між Будапештом і Брюсселем. Це своєю чергою призвело до замороження мільярдів євро з фондів ЄС.