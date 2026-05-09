ПОЛІТИКА

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр закликав президента країни піти у відставку

09 травня 2026, 20:18
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр закликав президента країни піти у відставку
джерело facebook Péter Magyar
Сьогодні Петер Мадяр виступив у парламенті і склав присягу як прем'єр-міністр Угорщини.

Новопризначений прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав президента країни піти у відставку. Це сталося одразу ж на першому засіданні нового парламенту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, сьогодні Петер Мадяр виступив у парламенті і склав присягу як прем'єр-міністр Угорщини. Але за кілька хвилин після початку промови він закликав президента Тамаша Сульока проявити "мужність" і піти у відставку після того, як той, за словами Мадяра, не зміг висловитися проти помилок попереднього уряду.

Угорський прем'єр підкреслив, що ці помилки варіювалися від руйнування демократії до жорсткого поводження з дітьми в державних дитячих будинках.

"Пора піти з гідністю, поки це можливо", – сказав Мадяр, встановивши крайній термін для відставки - 31 травня.
Нагадаємо, у квітні угорська партія "Тиса" здобула переконливу перемогу на виборах, пообіцявши не тільки повалити прем'єра Віктора Орбана, а й демонтувати його режим. За результатами голосування "Тиса" здобула понад дві третини місць у парламенті, необхідних для зміни конституції та усунення від влади прихильників Орбана.

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
