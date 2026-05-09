Прем'єр Угорщини Петер Мадяр закликав президента країни піти у відставку

Новопризначений прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав президента країни піти у відставку. Це сталося одразу ж на першому засіданні нового парламенту.

Зокрема, сьогодні Петер Мадяр виступив у парламенті і склав присягу як прем'єр-міністр Угорщини. Але за кілька хвилин після початку промови він закликав президента Тамаша Сульока проявити "мужність" і піти у відставку після того, як той, за словами Мадяра, не зміг висловитися проти помилок попереднього уряду.

Угорський прем'єр підкреслив, що ці помилки варіювалися від руйнування демократії до жорсткого поводження з дітьми в державних дитячих будинках.

"Пора піти з гідністю, поки це можливо", – сказав Мадяр, встановивши крайній термін для відставки - 31 травня.

Нагадаємо, у квітні угорська партія "Тиса" здобула переконливу перемогу на виборах, пообіцявши не тільки повалити прем'єра Віктора Орбана, а й демонтувати його режим. За результатами голосування "Тиса" здобула понад дві третини місць у парламенті, необхідних для зміни конституції та усунення від влади прихильників Орбана.