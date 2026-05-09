Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Петер Мадяр офіційно став прем'єром Угорщини

09 травня 2026, 18:23
Петер Мадяр офіційно став прем'єром Угорщини
Фото: Facebook/Péter Magyar
Він заявив, що парламентарі переглянуть терміни повноважень прем'єр-міністра.

У суботу, 9 травня, новий уряд Угорщини склав присягу після 16-річного правління партії "Фідес" на чолі з Віктором Орбаном. 140 депутатів проголосували "за" обрання прем'єр-міністром лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, ще 54 парламентарі проголосували проти цього.

Про це пише Telex.

Петер Мадяр виступив у залі парламенту із промовою. Він закликав президента Угорщини Томаша Шуйока негайно піти у відставку.

"Фракція правлячої партії, яка має більшість у дві третини голосів, несе велику відповідальність. Занадто часто в історії Угорщини політична спільнота плутала перемогу з моральною цілісністю", – цитує його слова видання 444.

Мадяр вказав, що депутати переглянуть конституційну систему Угорщини для того, щоб уникнути концентрації влади, а також обмежать терміни повноважень прем'єр-міністра.

Колишній глава угорського уряду Віктор Орбан не був присутній на інавгурації Мадяра. Однак церемонію відвідав колишній глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Прапор Європейського Союзу після 12 років знову вивісили на будівлю Національної асамблеї Угорщини.

За результатами виборів в Угорщині, які відбулися 12 квітня, партія "Тиса" отримала 141 мандат зі 199. 

прем'єрУгорищинаПетер Мадяр

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється