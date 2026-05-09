Петер Мадяр офіційно став прем'єром Угорщини

Він заявив, що парламентарі переглянуть терміни повноважень прем'єр-міністра.

У суботу, 9 травня, новий уряд Угорщини склав присягу після 16-річного правління партії "Фідес" на чолі з Віктором Орбаном. 140 депутатів проголосували "за" обрання прем'єр-міністром лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, ще 54 парламентарі проголосували проти цього.

Про це пише Telex.

Петер Мадяр виступив у залі парламенту із промовою. Він закликав президента Угорщини Томаша Шуйока негайно піти у відставку.

"Фракція правлячої партії, яка має більшість у дві третини голосів, несе велику відповідальність. Занадто часто в історії Угорщини політична спільнота плутала перемогу з моральною цілісністю", – цитує його слова видання 444.

Мадяр вказав, що депутати переглянуть конституційну систему Угорщини для того, щоб уникнути концентрації влади, а також обмежать терміни повноважень прем'єр-міністра.

Колишній глава угорського уряду Віктор Орбан не був присутній на інавгурації Мадяра. Однак церемонію відвідав колишній глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Прапор Європейського Союзу після 12 років знову вивісили на будівлю Національної асамблеї Угорщини.

За результатами виборів в Угорщині, які відбулися 12 квітня, партія "Тиса" отримала 141 мандат зі 199.