Угорщина не буде використовувати право вето для шантажу ЄС

11 травня 2026, 11:10
Фото: Петер Мадяр / Facebook
Майбутня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Угорщина "занадто часто ставала перешкодою у процесі ухвалення рішень в Європі".
Аніта Орбан – кандидатка на посаду міністра закордонних справ Угорщини, запевнила, що Будапешт має намір бути партнером Європейського Союзу та не буде використовувати право вето як політичний інструмент.
 
Про це Аніта Орбан сказала під час слухань перед комітетом з європейських справ, цитує Index.
 
Вона виступила за необхідність розриву з політикою попереднього уряду. Політикиня заявила, що впродовж останніх років Угорщина часто "була палицею в колесах, а не партнером Європейського Союзу", що послаблювало роль країни.
 
Вона пообіцяла, що під керівництвом партії "Тиса" Угорщина не буде слабкою та мовчазною державою-членом ЄС, але також не стане країною, що не захищає власних інтересів. Орбан запевнила, що вето не буде інструментом внутрішньополітичної кампанії і його не використовуватимуть як політичну зброю чи інструмент політичного театру, на відміну від останніх 16 років.
 
Одним із найактуальніших питань Угорщини вона назвала повернення фінансової допомоги від ЄС, яку призупинили через ризики для верховенства права та корупцію в країні. За словами Аніти Орбан, завданням нового уряду буде відновити довіру в ЄС, виконати необхідні умови, щоб гроші могли надходити.

 

