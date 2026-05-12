Стармер відкинув чутки про можливу відставку

Прем'єр повідомив уряду, що не планує йти у відставку попри політичну напругу останніх днів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив членам уряду, що ніхто не ініціював процедуру оскарження його лідерства в Лейбористській партії, а сам він не планує залишати посаду.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на офіс британського прем’єра.

За словами Стармера, він бере на себе відповідальність за результати виборів та подальше виконання обіцяних реформ.

"Країна очікує, що ми продовжимо керувати. Саме це я і роблю, і саме це має робити уряд", – наголосив прем’єр.

Він також визнав, що останні дві доби стали "дестабілізаційними" для уряду та політичної ситуації у країні, що, за його словами, має і економічні наслідки.

Водночас Стармер підкреслив, що хоча у Лейбористській партії існує механізм виклику лідеру, наразі жодної процедури офіційно не розпочато.

Напередодні британський прем’єр уже закликав партію та прихильників уникати внутрішньої боротьби за лідерство, попередивши, що це може призвести до політичного хаосу.

