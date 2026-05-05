Нові санкції Британії: під ударом схеми рф

05 травня 2026, 12:34
Йдеться про вербування мігрантів і військові виробництва.

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти росії, під який потрапили 35 осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів для війни проти України та виробництва безпілотників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними британського уряду, обмеження спрямовані проти мереж торгівлі людьми, які обманом залучають іноземців і відправляють їх на фронт або змушують працювати на підприємствах російського військово-промислового комплексу.

Міністр із питань санкцій Стівен Доуті заявив, що така практика є варварською і підживлює війну рф.

За його словами, нові заходи мають на меті зірвати діяльність тих, хто використовує мігрантів як гарматне м’ясо та постачає компоненти для виробництва дронів.

Загалом МЗС Британії внесло 17 нових позицій у межах санкційного режиму проти нелегальної міграції та ще 18 в рамках санкцій проти рф. 

Частина обмежень стосується програм вербування, які використовували оманливі схеми для залучення іноземців, зокрема з африканських країн, до виробництва безпілотників.

 
