Британія оприлюднила масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України

Термінали Starlink допомагають забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету на передовій України.

Велика Британія в рамках підтримки України щорічно витрачає мільйони фунтів стерлінгів на послуги супутникового інтернет-зв’язку Starlink.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Згідно з оприлюдненими урядовими даними, за останні чотири роки британське оборонне відомство витратило на послуги Starlink £16,6 млн, що становить близько €19 млн.

Частина цих коштів була спрямована на придбання терміналів Starlink для України. Вони використовуються для забезпечення стабільного високошвидкісного інтернет-зв’язку на лінії фронту. Інші витрати пов’язані із забезпеченням зв’язку для британських військових і моряків, які перебувають у віддалених районах за межами країни.