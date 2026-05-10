Британія розгортає есмінець для місії на Близькому Сході

Корабель HMS Dragon відправляють у регіон для забезпечення безпеки судноплавства.

Велика Британія направить один зі своїх військових кораблів до регіону Близького Сходу в межах підготовки до потенційної місії Європейського Союзу, яка передбачає супровід цивільних суден через Ормузьку протоку після стабілізації ситуації.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Йдеться про ракетний есмінець HMS Dragon, оснащений системами протиракетної оборони та здатний перехоплювати керовані ракети.

У Міністерстві оборони Британії зазначили, що це розгортання є частиною попереднього планування в межах багатонаціональної коаліції під спільним керівництвом Великої Британії та Франції.

"Попереднє розміщення HMS Dragon є елементом обережного планування, яке забезпечить готовність Великої Британії разом із партнерами до безпечного супроводу судноплавства в Ормузькій протоці, коли дозволять умови", – заявив речник британського оборонного відомства.

Зазначимо, 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про початок операції "Проєкт Свобода", яка мала забезпечити безпечне проходження суден через Ормузьку протоку. Втім, вже наступного дня реалізацію ініціативи було призупинено.