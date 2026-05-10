Тегеран погрожує ударами по базах США у разі атак на танкери

10 травня 2026, 12:53
Фото: DW
Останні заяви КВІР свідчать про подальшу ескалацію напруги у Перській затоці.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про готовність завдати ударів по американських військових базах і кораблях у разі нових атак на іранські судна, навіть попри чинне перемир’я.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяви військово-морських сил КВІР.

У Тегерані заявили, що будь-яка атака на іранські нафтові танкери або торговельні судна буде розцінена як акт агресії та спричинить масовану відповідь, яка може включати удари по американських об’єктах у регіоні, а також по військово-морських силах союзників США.

Попередження пролунало наступного дня після повідомлень про удари США по двох іранських нафтових танкерах. За даними американської сторони, судна нібито намагалися обійти санкційні обмеження та блокаду іранських портів. Водночас іранські медіа розцінили ці дії як порушення умов перемир’я, яке, за їхніми словами, триває вже близько місяця. Вашингтон, зі свого боку, наполягає, що режим припинення вогню залишається чинним.

На тлі загострення ситуації Бахрейн повідомив про затримання 41 особи, яких підозрюють у зв’язках із КВІР. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, слідство встановило їхні контакти з іранськими структурами, а також участь у зборі коштів, які могли використовуватися для фінансування терористичної діяльності.

Ескалація відбувається на фоні дипломатичних зусиль США щодо нового врегулювання з Іраном, яке передбачає відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці та обмеження ядерної програми Тегерана. Вашингтон очікує відповіді Ірану на останні пропозиції.

Водночас росія заявила про готовність долучитися до переговорного процесу: президент Владімір путін підтвердив, що москва може сприяти вивезенню збагаченого урану з Ірану в межах потенційної нової угоди.

Крім того, раніше Тегеран погрожував університетам США

 

