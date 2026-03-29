Тегеран погрожує університетам США

КВІР попередив про атаки через удари по іранських навчальних закладах.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану погрожує ударами по американських університетах на Близькому Сході у відповідь на нібито руйнування двох іранських університетів під час ударів США та Ізраїлю.

Про це інформує The Times of Israel.

У заяві КВІР вимагає від уряду США офіційно засудити бомбардування до 12:00 понеділка, 30 березня (за тегеранським часом), щоб уникнути можливих атак. Також іранські силовики попередили місцевих жителів і всіх, хто пов’язаний з американськими кампусами, не перебувати ближче одного кілометра від університетів у регіоні.

Серед американських установ із філіями в Перській затоці - Техаський університет A&M у Катарі та Нью-Йоркський університет в ОАЕ.