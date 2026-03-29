Тегеран погрожує університетам США

29 березня 2026, 13:04
Тегеран погрожує університетам США
Фото: afp.com
КВІР попередив про атаки через удари по іранських навчальних закладах.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану погрожує ударами по американських університетах на Близькому Сході у відповідь на нібито руйнування двох іранських університетів під час ударів США та Ізраїлю. 

Про це інформує The Times of Israel.

У заяві КВІР вимагає від уряду США офіційно засудити бомбардування до 12:00 понеділка, 30 березня (за тегеранським часом), щоб уникнути можливих атак. Також іранські силовики попередили місцевих жителів і всіх, хто пов’язаний з американськими кампусами, не перебувати ближче одного кілометра від університетів у регіоні. 

Серед американських установ із філіями в Перській затоці - Техаський університет A&M у Катарі та Нью-Йоркський університет в ОАЕ.

 
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється