Іран вводить нові правила в Ормузькій протоці

Суднам дозволять транзит через протоку після паузи в операції США.

В Тегерані заявили, що безпечне проходження суден через Ормузьку протоку можливе за умови дотримання нових процедур після призупинення короткочасної військової операції США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції.

У заяві зазначається, що судна зможуть безпечно проходити стратегічний водний шлях, якщо діятимуть відповідно до встановлених Іраном правил. Водночас деталі цих нових процедур офіційно не розкриваються.

За даними видання, це перша реакція Тегерана після того, як США призупинили операцію "Проєкт Свобода", яка була спрямована на забезпечення безпечного проходу комерційних суден через протоку під час загострення в регіоні.

Американська місія стартувала на початку тижня, однак уже за кілька днів була поставлена на паузу. У Вашингтоні пояснили це прогресом у мирних переговорах з Іраном.

У своїй заяві іранська сторона також подякувала капітанам і судновласникам із регіону Перської затоки та Оманського моря за співпрацю і дотримання правил навігації.

Водночас Тегеран наполягає на своєму суверенітеті над Ормузькою протокою та заявляє про намір запровадити плату за безпечний транзит суден. Ця ініціатива викликала критику з боку міжнародної спільноти: низка світових лідерів вважає такі дії порушенням норм морського права та небезпечним прецедентом.

Експерти попереджають, що жорстка позиція Ірану може ускладнити дипломатичні зусилля, спрямовані на деескалацію та завершення конфлікту в регіоні.

