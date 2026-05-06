Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран вводить нові правила в Ормузькій протоці

06 травня 2026, 21:31
Іран вводить нові правила в Ормузькій протоці
Фото DR
Суднам дозволять транзит через протоку після паузи в операції США.

В Тегерані заявили, що безпечне проходження суден через Ормузьку протоку можливе за умови дотримання нових процедур після призупинення короткочасної військової операції США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції.

У заяві зазначається, що судна зможуть безпечно проходити стратегічний водний шлях, якщо діятимуть відповідно до встановлених Іраном правил. Водночас деталі цих нових процедур офіційно не розкриваються.

За даними видання, це перша реакція Тегерана після того, як США призупинили операцію "Проєкт Свобода", яка була спрямована на забезпечення безпечного проходу комерційних суден через протоку під час загострення в регіоні.

Американська місія стартувала на початку тижня, однак уже за кілька днів була поставлена на паузу. У Вашингтоні пояснили це прогресом у мирних переговорах з Іраном.

У своїй заяві іранська сторона також подякувала капітанам і судновласникам із регіону Перської затоки та Оманського моря за співпрацю і дотримання правил навігації.

Водночас Тегеран наполягає на своєму суверенітеті над Ормузькою протокою та заявляє про намір запровадити плату за безпечний транзит суден. Ця ініціатива викликала критику з боку міжнародної спільноти: низка світових лідерів вважає такі дії порушенням норм морського права та небезпечним прецедентом.

Експерти попереджають, що жорстка позиція Ірану може ускладнити дипломатичні зусилля, спрямовані на деескалацію та завершення конфлікту в регіоні.

Ми також писали, що США та союзники можуть пройти Ормузьку протоку лише після виплати репарацій.

 

ІранОрмузька протока

Останні матеріали

Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється