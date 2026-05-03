США та союзники можуть пройти Ормузьку протоку лише після виплати репарацій

Іранський чиновник заявив, що управління протокою важливіше за ядерну зброю.

Іранський парламент розглядає 12-пунктний план встановлення контролю над Ормузькою протокою. Ізраїльським суднам буде назавжди відмовлено у проході, а кораблі з "ворожих країн" зможуть пройти лише після сплати воєнних репарацій. США вже попередили, що платники іранських зборів ризикують отримати санкції.

Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Перший заступник спікера іранського парламенту Алі Нікзад заявив, що ізраїльським суднам буде відмовлено у проході "будь-коли". Кораблі з "ворожих країн" також не зможуть пройти протокою без попередньої виплати компенсації за шкоду, завдану під час війни. Конкретних країн, окрім Ізраїлю, він не назвав, однак раніше іранські чиновники використовували подібні формулювання щодо США та низки арабських союзників Вашингтона. Судна з інших країн зможуть отримати дозвіл на прохід - але лише за умови, що використовуватимуть назву "Перська затока". 30% зібраних коштів планується спрямувати на розвиток військової інфраструктури, ще 70% - на економічний розвиток і соціальні потреби.