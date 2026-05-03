03 травня 2026, 12:23
США та союзники можуть пройти Ормузьку протоку лише після виплати репарацій
Фото DR
Іранський чиновник заявив, що управління протокою важливіше за ядерну зброю.
Іранський парламент розглядає 12-пунктний план встановлення контролю над Ормузькою протокою. Ізраїльським суднам буде назавжди відмовлено у проході, а кораблі з "ворожих країн" зможуть пройти лише після сплати воєнних репарацій. США вже попередили, що платники іранських зборів ризикують отримати санкції.
 
Про це повідомляють іранські ЗМІ.
 
Перший заступник спікера іранського парламенту Алі Нікзад заявив, що ізраїльським суднам буде відмовлено у проході "будь-коли". Кораблі з "ворожих країн" також не зможуть пройти протокою без попередньої виплати компенсації за шкоду, завдану під час війни. Конкретних країн, окрім Ізраїлю, він не назвав, однак раніше іранські чиновники використовували подібні формулювання щодо США та низки арабських союзників Вашингтона. Судна з інших країн зможуть отримати дозвіл на прохід - але лише за умови, що використовуватимуть назву "Перська затока". 30% зібраних коштів планується спрямувати на розвиток військової інфраструктури, ще 70% - на економічний розвиток і соціальні потреби.
 
Голова будівельної комісії парламенту Мохаммадреза Резаї порівняв встановлення іранського контролю над протокою за значенням з націоналізацією нафтової промисловості у 1951 році.
 
"Управління Ормузькою протокою важливіше за набуття ядерної зброї", – заявив він.
 
Нікзад також наголосив, що Іран не повернеться до довоєнного статусу протоки. Протока фактично закрита з моменту початку американсько-іранської війни - через неї раніше проходило близько 20% світового видобутку нафти і газу. З 13 квітня США запровадили морську блокаду іранських портів. Вашингтон вже попередив: компанії та уряди, які платитимуть іранські збори, ризикують отримати американські санкції.

 

