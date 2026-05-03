The Times назвало головну загрозу виведення військ США з Німеччини

Скорочення чисельності американських військ у Німеччині торкнеться далекобійної артилерії та бронетанкових частин.

Після заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що США "принижені" у війні проти Ірану, Пентагон оголосив про плани вивести 5000 військовослужбовців зі своїх баз у цій країні.

Слова Мерца підкреслили глибокі розбіжності між Європою та Дональдом Трампом щодо війни з Іраном і глобальної безпеки загалом. При цьому багато експертів розглядають виведення військ як критичний етап у триваючому розриві відносин США з Європою. Хоча цей крок відповідає загальній тенденції скорочення американських зобов'язань у Європі, він стурбував деяких європейських лідерів. Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: "Найбільша загроза для трансатлантичного співтовариства виходить не від його зовнішніх ворогів, а від триваючого розпаду нашого альянсу".

Генерал-лейтенант Марк Хертлінг, який командував американськими військами в Європі з 2011 по 2012 рік, зазначив, що скорочення чисельності військ Трампом – це "дуже, дуже погане рішення і необдумана реакція, яка ще більше зашкодить нашій країні та нашим збройним силам". Він також вказав на практичні труднощі: необхідність створення казарм для 5000 осіб, які покинуть Німеччину. Як зазначає The Times, критики такого рішення Трампа побоюються, що скорочення американської присутності підриває трансатлантичні зв’язки, які є основою НАТО, і може навіть підштовхнути путіна до перевірки міцності Альянсу:

"Скорочення чисельності американських військ у Німеччині, яке, ймовірно, торкнеться далекобійної артилерії та бронетанкових частин, може підірвати передову оборону НАТО в Польщі та країнах Балтії". Також минулого тижня уряд США повідомив європейські країни про те, що поставки озброєння, необхідного для нарощування їхніх сил або усунення слабких місць, будуть відкладені доти, доки Пентагон не поповнить свої запаси боєприпасів на Близькому Сході. Це може мати наслідки для європейських систем протиповітряної оборони, таких як ракети Patriot, які вважаються необхідними для захисту від загроз з боку росії та інших країн. Однак реальний ризик полягає в тому, що цей останній конфлікт завдасть більшої шкоди на політичному рівні, пише The Times.

"З моменту другої інавгурації Трампа… множилися питання про те, чи дійсно президент дотримуватиметься договірних зобов’язань щодо захисту союзників по НАТО у разі кризи. Трамп наполягав на тому, що він прийде на допомогу історичним друзям Америки по той бік Атлантики, але будь-який сумнів у цьому з боку путіна може підірвати стримування і підштовхнути його до військової спроби після завершення війни в Україні", – зазначається в статті.