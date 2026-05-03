Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

The Times назвало головну загрозу виведення військ США з Німеччини

03 травня 2026, 13:13
The Times назвало головну загрозу виведення військ США з Німеччини
Фото: з вільного доступу
Скорочення чисельності американських військ у Німеччині торкнеться далекобійної артилерії та бронетанкових частин.
Після заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що США "принижені" у війні проти Ірану, Пентагон оголосив про плани вивести 5000 військовослужбовців зі своїх баз у цій країні.
 
Про це пише The Times.
 
Слова Мерца підкреслили глибокі розбіжності між Європою та Дональдом Трампом щодо війни з Іраном і глобальної безпеки загалом. При цьому багато експертів розглядають виведення військ як критичний етап у триваючому розриві відносин США з Європою. Хоча цей крок відповідає загальній тенденції скорочення американських зобов'язань у Європі, він стурбував деяких європейських лідерів. Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: "Найбільша загроза для трансатлантичного співтовариства виходить не від його зовнішніх ворогів, а від триваючого розпаду нашого альянсу".
 
Генерал-лейтенант Марк Хертлінг, який командував американськими військами в Європі з 2011 по 2012 рік, зазначив, що скорочення чисельності військ Трампом – це "дуже, дуже погане рішення і необдумана реакція, яка ще більше зашкодить нашій країні та нашим збройним силам". Він також вказав на практичні труднощі: необхідність створення казарм для 5000 осіб, які покинуть Німеччину. Як зазначає The Times, критики такого рішення Трампа побоюються, що скорочення американської присутності підриває трансатлантичні зв’язки, які є основою НАТО, і може навіть підштовхнути путіна до перевірки міцності Альянсу:
 
"Скорочення чисельності американських військ у Німеччині, яке, ймовірно, торкнеться далекобійної артилерії та бронетанкових частин, може підірвати передову оборону НАТО в Польщі та країнах Балтії".
 
Також минулого тижня уряд США повідомив європейські країни про те, що поставки озброєння, необхідного для нарощування їхніх сил або усунення слабких місць, будуть відкладені доти, доки Пентагон не поповнить свої запаси боєприпасів на Близькому Сході. Це може мати наслідки для європейських систем протиповітряної оборони, таких як ракети Patriot, які вважаються необхідними для захисту від загроз з боку росії та інших країн.  Однак реальний ризик полягає в тому, що цей останній конфлікт завдасть більшої шкоди на політичному рівні, пише The Times.
 
"З моменту другої інавгурації Трампа… множилися питання про те, чи дійсно президент дотримуватиметься договірних зобов’язань щодо захисту союзників по НАТО у разі кризи. Трамп наполягав на тому, що він прийде на допомогу історичним друзям Америки по той бік Атлантики, але будь-який сумнів у цьому з боку путіна може підірвати стримування і підштовхнути його до військової спроби після завершення війни в Україні", – зазначається в статті.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється