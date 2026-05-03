Трамп розглядає військову операцію проти Куби

В адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають імовірність воєнної операції проти Куби після завершення конфлікту з Іраном.

За даними видання, тиск на Вашингтон посилює впливова кубинсько-американська діаспора у Флориді, яка вимагає не обмежуватися економічними реформами на Кубі, а домогтися повалення комуністичного режиму. Активісти й політики-республіканці відкрито закликають до втручання США й підтримують ідею зміни влади в Гавані.

Джерело, ознайомлене з позицією адміністрації, заявило, що Білий дім розглядає "кінетичні заходи", тобто воєнні варіанти дій проти Куби, хоча основний акцент поки роблять на дипломатичному й економічному тиску. Раніше адміністрація Трампа посилила санкції проти Куби і ввела енергетичну блокаду острова. Водночас Вашингтон паралельно веде переговори з кубинською владою про ймовірні економічні реформи.

Водночас у Білому домі побоюються, що різке падіння режиму на Кубі може спровокувати міграційну кризу біля берегів Флориди, а також викликати реакцію з боку росії та Китаю, які підтримують Гавану. Згідно з опитуванням Miami Herald, більшість кубинських емігрантів у Флориді підтримує воєнне втручання США чи інші заходи для повалення кубинського керівництва.

Politico зазначає, що зовнішня політика Трампа загалом віддавала пріоритет економічним інтересам США, а не правам людини й демократії. Видання наводить як приклад захоплення й усунення в січні президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що залишило більшу частину режиму в Каракасі при владі в обмін на економічне співробітництво зі США.