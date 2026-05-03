Сили оборони уразили два танкера "тіньового" флоту рф – Зеленський

Судна уражено в акваторії входу в порт Новоросійськ.

Сили оборони спільно зі Службою безпеки України уразили два судна, які входять до складу російського "тіньового" флоту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, українські воїни продовжують застосування санкцій проти російського "тіньового" нафтового флоту. Їм вдалося уразити два судна в акваторії входу в Новоросійський порт.

"Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть0", – написав Зеленський.

Він розповів, що операцією з ураження суден керував начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. У ній також брали участь контррозвідники СБУ та Військово-морські сили України.