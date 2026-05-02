Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 у Мадриді

02 травня 2026, 19:58
Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 у Мадриді
instagram.com/martakostyuk
Завдяки перемозі Марта піднялася на 15-те місце світового рейтингу.

Друга ракетка України Марта Костюк виграла престижний турнір WTA 1000 в Мадриді, у фіналі здолавши "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву з рахунком 6:3, 7:5.

Як пройшов фінал

У першому сеті суперниці розпочали з рівної боротьби до рахунку 2:2, після чого Костюк зробила ривок і виграла три гейми поспіль. Андрєєва спробувала скоротити відставання, однак Марта впевнено довершила партію – 6:3.

Другий сет склався складніше. Андрєєва за рахунку 1:1 перехопила ініціативу, реалізувавши два брейкпойнти та повівши 4:1. Проте Костюк зрівняла рахунок, вирвалася вперед і у вирішальному 11-му геймі завершила матч, здобувши титул.

Що означає ця перемога

Для Костюк мадридський трофей став другим у сезоні-2026 – раніше вона перемогла на WTA 250 в Руані – та третім у кар'єрі загалом. Перший титул вона здобула ще у 2023 році на турнірі в Остані.

Завдяки перемозі Марта піднялася на 15-те місце світового рейтингу – найкращий результат в її кар'єрі. Крім того, вона стала першою українською тенісисткою, яка у одному сезоні зіграла у фіналах турнірів усіх категорій WTA – 250, 500 і 1000.

Костюк також стала лише другою українкою в історії, що вигравала турніри рівня WTA 1000. До неї це вдавалося лише Еліні Світоліній – чотири рази, востаннє у Римі в 2018 році.

Окремо варто відзначити феноменальну гру Марти на ґрунтовому покритті: перемога над Андрєєвою стала для неї вже 12-ю на ґрунті в цьому сезоні, що на дві більше за її попередній особистий рекорд.

