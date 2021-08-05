СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Марта Костюк пройшла у суботу перше коло кваліфікації турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Марта Костюк успішно стартувала у відборі турніру WTA1000 в Римі
Тенісистки провели на корті 1 годині 26 хвилин
Марта Костюк. Фото: facebook.com/UKRtennis
18-річна киянка (№77 WTA) обіграла володарку wild card з Італії Нурію Бранкаччо (592) - 6:4, 6:0, повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годині 26 хвилин.
У фіналі відбору Марта зустрінеться з 82-ю "ракеткою" світу японкою Нао Хібіно.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 05 2021 15:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Україна виграла три "бронзи" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
- ВІДЕО Ла Ліга: "Реал Мадрид" тимчасово очолив таблицю після перемоги над "Кадісом"
- ВІДЕО Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів 1/4 фіналу
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все