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Марта Костюк успішно стартувала у відборі турніру WTA1000 в Римі

Тенісистки провели на корті 1 годині 26 хвилин
Українська тенісистка Марта Костюк пройшла у суботу перше коло кваліфікації турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол.
Марта Костюк успішно стартувала у відборі турніру WTA1000 в Римі Марта Костюк. Фото: facebook.com/UKRtennis
18-річна киянка (№77 WTA) обіграла володарку wild card з Італії Нурію Бранкаччо (592) - 6:4, 6:0, повідомляє Укрінформ.
 
Тенісистки провели на корті 1 годині 26 хвилин.
 
У фіналі відбору Марта зустрінеться з 82-ю "ракеткою" світу японкою Нао Хібіно.
 
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08 05 2021 15:27
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