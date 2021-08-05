Марта Костюк успішно стартувала у відборі турніру WTA1000 в Римі Тенісистки провели на корті 1 годині 26 хвилин

Українська тенісистка Марта Костюк пройшла у суботу перше коло кваліфікації турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол.

Марта Костюк. Фото: facebook.com/UKRtennis

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію