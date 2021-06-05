У відборі "Ролан Гаррос" зіграють восьмеро представників України
Як повідомляє Тенісний портал України, у кваліфікації заявлені восьмеро представників нашої країни, передає "Укрінформ".
У чоловічому одиночному розряді виступлять Ілля Марченко та Сергій Стаховський, у жіночому - Катаріна Завацька, Катерина Козлова, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Катерина Бондаренко.
Кваліфікаційний турнір пройде 24-28 травня.
В основній сітці "Ролан Гаррос" планують виступити українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Участь Ястремської залежить від того, наскільки швидко вирішиться питання про підозру її у вживанні допінгу.
Нагадаємо, що українська тенісистка Анастасія Соболєва упевнено вийшла до півфіналу турніру ITF із призовим фондом 15 тис дол в Анталії (Туреччина).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна виграла три "бронзи" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
- ВІДЕО Ла Ліга: "Реал Мадрид" тимчасово очолив таблицю після перемоги над "Кадісом"
- ВІДЕО Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів 1/4 фіналу
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все