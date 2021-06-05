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У відборі "Ролан Гаррос" зіграють восьмеро представників України

Кваліфікаційний турнір пройде 24-28 травня
30 травня у Парижі стартує другий у сезоні тенісний турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції.
У відборі "Ролан Гаррос" зіграють восьмеро представників України Фото: 24 канал

Як повідомляє Тенісний портал України, у кваліфікації заявлені восьмеро представників нашої країни, передає "Укрінформ". 

У чоловічому одиночному розряді виступлять Ілля Марченко та Сергій Стаховський, у жіночому - Катаріна Завацька, Катерина Козлова, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Катерина Бондаренко.

Кваліфікаційний турнір пройде 24-28 травня.

В основній сітці "Ролан Гаррос" планують виступити українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Участь Ястремської залежить від того, наскільки швидко вирішиться питання про підозру її у вживанні допінгу.

Нагадаємо, що українська тенісистка Анастасія Соболєва упевнено вийшла до півфіналу турніру ITF із призовим фондом 15 тис дол в Анталії (Туреччина).

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06 05 2021 16:26
ТЕГИ: спорт, теніс
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