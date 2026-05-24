Усик нокаутував легендарного кікбоксера і захистив титул чемпіона світу

Рефері зупинив поєдинок в 11 раунді, після того як Усик відправив суперника у нокдаун.

Український боксер Олександр Усик переміг нідерландського спортсмена Ріко Верховена технічним нокаутом у 11 раунді та захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF.

Перші декілька раундів бою Верховен атакував активніше, але згодом Усику вдалося перехопити ініціативу. Нідерландський боксер вперше в кар’єрі пройшов далі шостого раунду, і в дев’ятому притис українця до канатів.

Вже в 11 раунді Олександр Усик відправив Верховена у нокдаун прямим ударом правицею – після добивання рефері зупинив бій та оголосив технічний нокаут для нідерландця. В інтерв’ю після бою Усик згадав, що під час його бою в Україні триває масована російська атака.