Усик нокаутував легендарного кікбоксера і захистив титул чемпіона світу
24 травня 2026, 09:15
Рефері зупинив поєдинок в 11 раунді, після того як Усик відправив суперника у нокдаун.
Український боксер Олександр Усик переміг нідерландського спортсмена Ріко Верховена технічним нокаутом у 11 раунді та захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF.
Про це Усик повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Перші декілька раундів бою Верховен атакував активніше, але згодом Усику вдалося перехопити ініціативу. Нідерландський боксер вперше в кар’єрі пройшов далі шостого раунду, і в дев’ятому притис українця до канатів.
Вже в 11 раунді Олександр Усик відправив Верховена у нокдаун прямим ударом правицею – після добивання рефері зупинив бій та оголосив технічний нокаут для нідерландця. В інтерв’ю після бою Усик згадав, що під час його бою в Україні триває масована російська атака.
"Для мене це дуже важливо, але зараз мої люди в Україні перебувають у бомбосховищах, під атакою. Моя донька писала мені:"Тату, ти переможеш". Ріко, ти надзвичайний. Моя командо, я люблю тебе, ви найкращі. Катерино, ти моє життя та моє серце", – сказав Усик після поєдинку.
На кону в поєдинку стояли пояси WBC та The Ring. Українець також втримав чемпіонство світу за версіями WBA та IBF.
Для Усика перемога над Верховеном стала 25-ю в кар’єрі й шостим поспіль захистом чемпіонських титулів після переходу в категорію важкої ваги.