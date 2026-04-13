У водних видах спорту знімають обмеження для росіян і білорусів

Мова йде про повернення до повноцінних змагань.

Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics оголосила про повернення повноцінної участі спортсменів з росії та білорусі у міжнародних змаганнях.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

У федерації заявили, що більше не застосовуватимуть обмежувальні рекомендації, запроваджені на тлі політичної ситуації, і дозволять дорослим спортсменам із російським та білоруським громадянством виступати на світових турнірах на загальних умовах.

"Дорослим спортсменам з білоруським або російським спортивним громадянством буде дозволено брати участь у світових змаганнях", - зазначається в заяві.

Відтепер спортсмени з цих країн зможуть виступати з національною символікою - прапорами та гімнами і нарівні з представниками інших держав.

У World Aquatics також уточнили, що повернення стосується і відновлення повноцінного членства федерацій рф та бр. Водночас участь спортсменів буде можлива лише після проходження серії антидопінгових перевірок у співпраці з Міжнародним агентством з тестування (ITA).

Президент федерації Хусейн Аль-Мусаллам заявив, що організація прагне забезпечити простір для мирних спортивних змагань для атлетів з усіх країн.

Рішення викликало реакцію української сторони. У Федерації водного поло України заявили, що українська збірна не братиме участі в матчі проти російської команди на турнірі World Aquatics Men’s Water Polo World Cup 2026 на Мальті. Там також назвали допуск спортсменів із росії і білорусі неприйнятним.