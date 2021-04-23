СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Анастасія Соболєва упевнено вийшла до півфіналу турніру ITF із призовим фондом 15 тис дол в Анталії (Туреччина).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
17-річна дніпрянка Соболєва вийшла до півфіналу турніру ITF у Туреччині
У півфіналі Анастасія зустрінеться з переможницею матчу Ілена Ін-Альбон - Ерікою Андреєвою
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.
Дніпрянка, якій сьогодні виповнилося 17 років, в 1/4 фіналу не віддала жодного гейму 20-річній швейцарці Валентині Ризер - 6:0, 6:0, передає "Укрінформ".
У півфіналі Анастасія зустрінеться з переможницею матчу Ілена Ін-Альбон (Швейцарія) - Еріка Андреєва (Росія).
Зазначимо, що Соболєва здобула в Анталії вже одинадцять перемог поспіль. Наприкінці минулого тижня вона виграла тут свій дебютний титул ITF, стартувавши з кваліфікації.
Нагадаємо, що жіноча збірна Україна з тенісу достроково виграла у суботу матчеву зустріч Кубка Біллі Джин Кінг у команди Японії - 3:0.
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