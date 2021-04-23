17-річна дніпрянка Соболєва вийшла до півфіналу турніру ITF у Туреччині

У півфіналі Анастасія зустрінеться з переможницею матчу Ілена Ін-Альбон - Ерікою Андреєвою

Українська тенісистка Анастасія Соболєва упевнено вийшла до півфіналу турніру ITF із призовим фондом 15 тис дол в Анталії (Туреччина).

Дніпрянка, якій сьогодні виповнилося 17 років, в 1/4 фіналу не віддала жодного гейму 20-річній швейцарці Валентині Ризер - 6:0, 6:0, передає "Укрінформ".

У півфіналі Анастасія зустрінеться з переможницею матчу Ілена Ін-Альбон (Швейцарія) - Еріка Андреєва (Росія).

Зазначимо, що Соболєва здобула в Анталії вже одинадцять перемог поспіль. Наприкінці минулого тижня вона виграла тут свій дебютний титул ITF, стартувавши з кваліфікації.

Нагадаємо, що жіноча збірна Україна з тенісу достроково виграла у суботу матчеву зустріч Кубка Біллі Джин Кінг у команди Японії - 3:0.