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17-річна дніпрянка Соболєва вийшла до півфіналу турніру ITF у Туреччині

У півфіналі Анастасія зустрінеться з переможницею матчу Ілена Ін-Альбон - Ерікою Андреєвою
Українська тенісистка Анастасія Соболєва упевнено вийшла до півфіналу турніру ITF із призовим фондом 15 тис дол в Анталії (Туреччина).
17-річна дніпрянка Соболєва вийшла до півфіналу турніру ITF у Туреччині Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.

Дніпрянка, якій сьогодні виповнилося 17 років, в 1/4 фіналу не віддала жодного гейму 20-річній швейцарці Валентині Ризер - 6:0, 6:0, передає "Укрінформ".

У півфіналі Анастасія зустрінеться з переможницею матчу Ілена Ін-Альбон (Швейцарія) - Еріка Андреєва (Росія). 

Зазначимо, що Соболєва здобула в Анталії вже одинадцять перемог поспіль. Наприкінці минулого тижня вона виграла тут свій дебютний титул  ITF, стартувавши з кваліфікації.

Нагадаємо, що жіноча збірна Україна з тенісу достроково виграла у суботу матчеву зустріч Кубка Біллі Джин Кінг у команди Японії - 3:0.

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23 04 2021 13:14
ТЕГИ: спорт, теніс
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