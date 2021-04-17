Українки перемогли Японію у матчевій зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг Суперниці провели на корті 2 години 20 хвилин

Жіноча збірна Україна з тенісу достроково виграла у суботу матчеву зустріч Кубка Біллі Джин Кінг у команди Японії - 3:0.

Фото: ftu.org.

У третьому поєдинку Еліна Світоліна (№5 WTA) перемогла грунтовому на корті Elite Tennis Clubу у Чорноморську Одеської області Юкі Наїто (172) - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), повідомляє "Укрінформ". Суперниці провели на корті 2 години 20 хвилин. На сьогодні також були заплановані ще одна одиночна зустріч, а також парний поєдинок. Нагадаємо, що у п'ятницю Світоліна обіграла Тіхіро Мурамацу (223) - 6:3, 6:2 , а Марта Костюк (84) виграла у Юкі Наїто - 6:3, 6:3. Таким чином, збірна України здобула право грати у кваліфикації фінального раунду Кубка Біллі Джин Кін, а японки опустилися до Першої групи Євро-Африканської зони.

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