Світоліна принесла Україні першу перемогу у тенісному матчі з Японією Суперниці провели на корті 1 годину 20 хвилин

У Чорноморську Одеської області 16 квітня стартувала матчева зустріч Кубка Біллі Джин Кінг між тенісистками України та Японії.

Фото: twitter.com/WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№5 WTA) упевнено обіграла Тіхіро Мурамацу (223) - 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 20 хвилин. Сьогодні також відбудеться зустріч Марта Костюк (84) - Юкі Наїто (172). На суботу, 17 квітня, заплановано поєдинки: Еліна Світоліна - Юкі Наїто Марта Костюк - Тіхіро Мурамацу Надія Кіченок/Людмила Кіченок - Сіхо Акіта/Хімарі Сато. Читайтетакож: Світоліна повернулася до ТОП-5 рейтингу WTA

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