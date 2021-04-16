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Світоліна принесла Україні першу перемогу у тенісному матчі з Японією

Суперниці провели на корті 1 годину 20 хвилин
У Чорноморську Одеської області 16 квітня стартувала матчева зустріч Кубка Біллі Джин Кінг між тенісистками України та Японії.
Світоліна принесла Україні першу перемогу у тенісному матчі з Японією Фото: twitter.com/WTA
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№5 WTA) упевнено обіграла Тіхіро Мурамацу (223) - 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ.
 
Суперниці провели на корті 1 годину 20 хвилин. 
 
Сьогодні також відбудеться зустріч Марта Костюк (84) - Юкі Наїто (172).
 
На суботу, 17 квітня, заплановано поєдинки:
 
Еліна Світоліна - Юкі Наїто
 
Марта Костюк - Тіхіро Мурамацу
 
Надія Кіченок/Людмила Кіченок - Сіхо Акіта/Хімарі Сато.
 
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16 04 2021 13:58
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