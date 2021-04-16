СПОРТ НОВИНИУ Чорноморську Одеської області 16 квітня стартувала матчева зустріч Кубка Біллі Джин Кінг між тенісистками України та Японії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна принесла Україні першу перемогу у тенісному матчі з Японією
Суперниці провели на корті 1 годину 20 хвилин
Фото: twitter.com/WTA
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№5 WTA) упевнено обіграла Тіхіро Мурамацу (223) - 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 20 хвилин.
Сьогодні також відбудеться зустріч Марта Костюк (84) - Юкі Наїто (172).
На суботу, 17 квітня, заплановано поєдинки:
Еліна Світоліна - Юкі Наїто
Марта Костюк - Тіхіро Мурамацу
Надія Кіченок/Людмила Кіченок - Сіхо Акіта/Хімарі Сато.
Читайтетакож: Світоліна повернулася до ТОП-5 рейтингу WTA.
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