Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Світоліна повернулася до ТОП-5 рейтингу WTA

Поліпшила свої позиції і Даяна Ястремська, яка перебуває на 28-у рядку
WTA опублікувала новій рейтинг кращих тенісисток планети.
Світоліна повернулася до ТОП-5 рейтингу WTA Фото: twitter.com

Перша ракетка "України" Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу турніру категорії Premier 5 у Римі піднялася у світовій класифікації на одну сходинку і посідає 5-те місце, передає "Укрінформ".

Поліпшила свої позиції і Даяна Ястремська, яка перебуває на 28-у рядку (+1 позиція).

Катерина Козлова опустилася на 88-й рядок (-2), Катаріна Завацька, Марта Костюк та Леся Цуренко зберегли свої позиції - відповідно 112-ту, 119-ту та 137-у.

Ангеліна Калініна посідає 153-тє місце (-1), а Дар'я Снігур - 220-те (-1).

У парній класифікації сестри Кіченок опустилися на два рядки: Людмила йде 42-ю, а Надія - 46-ю.

Лідирує в одиночному рейтингу Жіночої тенісної асоціації австралійка Ешлі Барті.

Нагадаємо, що на початку 2020 року Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2020 12:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.