Світоліна повернулася до ТОП-5 рейтингу WTA
Перша ракетка "України" Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу турніру категорії Premier 5 у Римі піднялася у світовій класифікації на одну сходинку і посідає 5-те місце, передає "Укрінформ".
Поліпшила свої позиції і Даяна Ястремська, яка перебуває на 28-у рядку (+1 позиція).
Катерина Козлова опустилася на 88-й рядок (-2), Катаріна Завацька, Марта Костюк та Леся Цуренко зберегли свої позиції - відповідно 112-ту, 119-ту та 137-у.
Ангеліна Калініна посідає 153-тє місце (-1), а Дар'я Снігур - 220-те (-1).
У парній класифікації сестри Кіченок опустилися на два рядки: Людмила йде 42-ю, а Надія - 46-ю.
Лідирує в одиночному рейтингу Жіночої тенісної асоціації австралійка Ешлі Барті.
Нагадаємо, що на початку 2020 року Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA
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