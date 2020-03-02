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Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA

У рейтингу жіночої тенісної асоціації WTA перша ракетка України Світоліна змістила з четвертої позиції японку Наомі Осаку, яка опустилася на шість рядків
Як і раніше лідирує в жіночому рейтингу австралійка Ешлі Барті, а ось на друге місце вийшла румунка Симона Халеп, яка випередила колегу з Чехії Кароліну Плішкова.
Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA Фото: з вільних джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на четверте місце в оновленому рейтингу WTA, повідомляє "Українська правда".

Джерело: Sportarena

Деталі: У рейтингу жіночої тенісної асоціації WTA перша ракетка України Світоліна змістила з четвертої позиції японку Наомі Осаку, яка опустилася на шість рядків.

Катаріна Завацька оновила особистий рекорд і тепер займає 103-е місце. Українка піднялася на чотири позиції.

Даяна Ястремська та Леся Цуренко опустилися в рейтингу на п'ять і вісім позицій відповідно.

Як і раніше лідирує в жіночому рейтингу австралійка Ешлі Барті, а ось на друге місце вийшла румунка Симона Халеп, яка випередила колегу з Чехії Кароліну Плішкова.

Нагадаємо, що український тенісист вийшов у фінал супертурніру Les Petits As.

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03 02 2020 12:47
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