СПОРТ НОВИНИУ півфіналі Пономар вирвав перемогу у першої "ракетки" турніру Атакана Карахана з Туреччини - 7:6 (7:2), 7:5. Зустріч тривала півтори години.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український тенісист вийшов у фінал супертурніру Les Petits As
Змагання, що проходять у Тарбі з 1983 року, вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних спортсменів
Фото: firtka.if.ua
Українець Олександр Пономар стане учасником фінального поєдинку юнацького турніру Les Petits As у місті Тарб (Франція), повідомляє "Українська правда".
Джерело: Укрінформ
Деталі: У півфіналі Пономар вирвав перемогу у першої "ракетки" турніру Атакана Карахана з Туреччини - 7:6 (7:2), 7:5. Зустріч тривала півтори години.
Довідка: Змагання, що проходять у Тарбі з 1983 року, вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних спортсменів.
Нагадаємо, що зірки тенісу пожертвували понад $ 170 тис. постраждалим від пожеж в Австралії.
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