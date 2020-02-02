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Український тенісист вийшов у фінал супертурніру Les Petits As

Змагання, що проходять у Тарбі з 1983 року, вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних спортсменів
У півфіналі Пономар вирвав перемогу у першої "ракетки" турніру Атакана Карахана з Туреччини - 7:6 (7:2), 7:5. Зустріч тривала півтори години.
Український тенісист вийшов у фінал супертурніру Les Petits As Фото: firtka.if.ua

Українець Олександр Пономар стане учасником фінального поєдинку юнацького турніру Les Petits As у місті Тарб (Франція), повідомляє "Українська правда".

Джерело: Укрінформ

Деталі: У півфіналі Пономар вирвав перемогу у першої "ракетки" турніру Атакана Карахана з Туреччини - 7:6 (7:2), 7:5. Зустріч тривала півтори години.

Довідка: Змагання, що проходять у Тарбі з 1983 року, вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних спортсменів.

Нагадаємо, що зірки тенісу пожертвували понад $ 170 тис. постраждалим від пожеж в Австралії.

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02 02 2020 10:15
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