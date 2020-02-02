Український тенісист вийшов у фінал супертурніру Les Petits As

Змагання, що проходять у Тарбі з 1983 року, вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних спортсменів

У півфіналі Пономар вирвав перемогу у першої "ракетки" турніру Атакана Карахана з Туреччини - 7:6 (7:2), 7:5. Зустріч тривала півтори години.

Українець Олександр Пономар стане учасником фінального поєдинку юнацького турніру Les Petits As у місті Тарб (Франція), повідомляє "Українська правда".

Джерело: Укрінформ

Деталі: У півфіналі Пономар вирвав перемогу у першої "ракетки" турніру Атакана Карахана з Туреччини - 7:6 (7:2), 7:5. Зустріч тривала півтори години.

Довідка: Змагання, що проходять у Тарбі з 1983 року, вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних спортсменів.

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