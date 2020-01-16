Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Зірки тенісу пожертвували понад $ 170 тис. постраждалим від пожеж в Австралії

"Ми сподіваємося, що це надихне людей надавати допомогу через цю жахливу природну катастрофу, з якою ми стикаємося"
У січні в Австралії відбудеться турнір Australian Open. Через сильний смог від пожеж раніше тренування і деякі кваліфікаційні матчі були перервані.
Зірки тенісу пожертвували понад $ 170 тис. постраждалим від пожеж в Австралії Фото: з вільних джерел

Всесвітньо відомі тенісисти - швейцарець Роджер Федерер та іспанець Рафаель Надаль - пожертвували $ 172 тисяч фонду для надання допомоги постраждалим від бурхливих в Австралії природних пожеж, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, разом з іншими спортсменами вони організували благодійний захід в Мельбурні. У ньому також брали участь такі відомі тенісисти як Серена Вільямс, Кароліна Возняцкі і Новак Джокович.

"Ми сподіваємося, що це надихне людей надавати допомогу через цю жахливу природну катастрофу, з якою ми стикаємося", - сказав Надаль в ході благодійної акції.

У січні в Австралії відбудеться турнір Australian Open. Через сильний смог від пожеж раніше тренування і деякі кваліфікаційні матчі були перервані.

У вересні 2019 року в Австралії почалися масштабні природні пожежі, в результаті яких загинули майже 30 осіб і зруйновані тисячі домогосподарств. За останні кілька тижнів пожежі значно посилилися. Більшість з них на території Нового Південного Вельсу і Вікторії.

Нагадаємо, що Австралії знадобиться століття для відновлення після пожеж.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2020 09:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.