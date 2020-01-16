Зірки тенісу пожертвували понад $ 170 тис. постраждалим від пожеж в Австралії

"Ми сподіваємося, що це надихне людей надавати допомогу через цю жахливу природну катастрофу, з якою ми стикаємося"

У січні в Австралії відбудеться турнір Australian Open. Через сильний смог від пожеж раніше тренування і деякі кваліфікаційні матчі були перервані.

Всесвітньо відомі тенісисти - швейцарець Роджер Федерер та іспанець Рафаель Надаль - пожертвували $ 172 тисяч фонду для надання допомоги постраждалим від бурхливих в Австралії природних пожеж, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, разом з іншими спортсменами вони організували благодійний захід в Мельбурні. У ньому також брали участь такі відомі тенісисти як Серена Вільямс, Кароліна Возняцкі і Новак Джокович.

"Ми сподіваємося, що це надихне людей надавати допомогу через цю жахливу природну катастрофу, з якою ми стикаємося", - сказав Надаль в ході благодійної акції.

У січні в Австралії відбудеться турнір Australian Open. Через сильний смог від пожеж раніше тренування і деякі кваліфікаційні матчі були перервані.

У вересні 2019 року в Австралії почалися масштабні природні пожежі, в результаті яких загинули майже 30 осіб і зруйновані тисячі домогосподарств. За останні кілька тижнів пожежі значно посилилися. Більшість з них на території Нового Південного Вельсу і Вікторії.

Нагадаємо, що Австралії знадобиться століття для відновлення після пожеж.