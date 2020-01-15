Австралії знадобиться століття для відновлення після пожеж

Очікується, що прохолодніші погодні умови та прогнозовані дощі допоможуть боротися з пожежами

Як повідомляє НАСА, шлейф диму від пожеж "здійснить щонайменше один повний оберт навколо земної кулі, що вплине на атмосферні умови у всьому світі". Крім того, небо в Новій Зеландії "різко змінило колір", викликавши "серйозні проблеми з якістю повітря".

Австралії знадобиться 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж, які тривають з осені минулого року, повідомляє "Інтерфакс-України".

За даними пожежної служби, саме такий час піде на те, щоб повернути Австралію до того стану, в якому була країна до пожеж.

Як повідомляє НАСА, шлейф диму від пожеж "здійснить щонайменше один повний оберт навколо земної кулі, що вплине на атмосферні умови у всьому світі".

Крім того, небо в Новій Зеландії "різко змінило колір", викликавши "серйозні проблеми з якістю повітря".

Британські ЗМІ зазначають, що під час Нового року сліди диму від австралійських пожеж було помічено в Південній Америці, а на 8 січня цього року шлейф диму "наполовину обігнув земну кулю".

Очікується, що прохолодніші погодні умови та прогнозовані дощі допоможуть боротися з пожежами.

Нині на сході Австралії все ще активні понад 100 осередків пожеж.

Повідомляється, що лісові пожежі знищили третину популяції коал.

Всесвітній фонд дикої природи повідомив уряду Австралії про те, що середовище існування 13 видів тварин або знищене, або їм завдано серйозної шкоди.

Вони включають три види, що перебувають під загрозою зникнення: яскрава несправжня жаба, птах-медонос і західний наземний папуга.

Напередодні повідомлялося, що стан повітря в Мельбурні значно погіршився через зміну напрямку вітру, який приніс смог зі сходу країни.

Восени 2019 року у всій країні розпочалися масштабні природні пожежі, внаслідок яких загинули щонайменше 28 людей і зруйновані понад 2 тис. домогосподарств. За останні кілька тижнів пожежі значно посилилися.

Вогонь знищив загалом понад 10 млн га лісу в Австралії. Більшість пожеж бушує на території Нового Південного Уельсу та Вікторії.

До боротьби з вогнем долучилися рятувальники з різних країн світу, зокрема із США та Канади.

Нагадаємо, що в Австралії через пожежі загинув понад мільярд тварин.