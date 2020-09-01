В Австралії через пожежі загинув понад мільярд тварин, - дослідники
За даними професора факультету природничих наук Кріса Дікмана, тільки в штаті Новий Південний Уельс загинуло близько 800 мільйонів представників дикої природи, передає LB.ua.
Учений упевнений, що біда прискорить процес вимирання видів. Тварини, яким вдалося врятуватися від вогню, не зможуть вижити, повернувшись на згарище, оскільки там немає ресурсів, пояснив він.
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Решта стануть жертвами хижаків. Шанси виживання малі навіть для тих птахів чи тварин, які зможуть переміститися в не зачеплені пожежами райони, оскільки не зможуть успішно конкурувати з тваринами, які вже живуть там.
Цифри, наведені професором Дікманом, засновані на звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) за 2007 рік про вплив розчищення земель для австралійської дикої природи у Новому Південному Уельсі.
Для розрахунку впливу розчищення земель для тварин автори цього звіту отримали оцінки щільності популяції ссавців, птахів і рептилій у штаті Новий Південний Уельс, після чого помножили оцінки щільності на площі рослинності, затверджені для розчищення.
Оцінки щільності були отримані з досліджень цих груп тварин у Новому Південному Уельсі і з досліджень, проведених в інших частинах Австралії в місцях проживання, подібних до Нового Південного Уельсу.
Зазначають, що автори навмисно використовували "дуже консервативні" оцінки у своїх розрахунках. Ймовірно, справжня смертність може бути значно вищою.
Ця цифра включає ссавців (окрім кажанів), птахів і рептилій. При цьому не включає жаб, комах чи інших безхребетних.
Окрім того, згідно з повідомленням Університету Сіднея, за останні 200 років в Австралії вимерли близько 34 видів і підвидів ссавців. Учені зазначили, що це найвищий показник втрат серед усіх регіонів світу.
Нагадаємо, що тисячі місцевих і туристів в Австралії були змушені втекти до узбережжя океану у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія через лісові пожежі регіоні. Пожежі на сході та півдні Австралії тривають із початку листопада.
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