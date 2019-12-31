Тисячі людей в Австралії втекли до узбережжя океану через лісові пожежі
Як повідомило BBC, середня температура в 40 градусів у поєднанні з сильним вітром та блискавою викликала понад 200 нових пожеж у регіоні за останню добу, повідомляє "Громадське".
Чиновники заявили, що щонайменше 12 людей загинули через пожежі: серед них цивільні та троє пожежників-добровольців. Зниклими безвісти у штаті Вікторія вважається 5 людей та одну людину в Новому Південному Уельсі.
Прем'єр-міністр штату Вікторія Даніель Ендрюс заявив, що військово-морські кораблі можуть доставляти продовольство та воду до міст, які ізольовані через пожежі.
Фото: Twitter
Місцеві жителі зі штату Новий Південний Уельс і Вікторія, які тікали до узбережжя, розповіли, що через пожежі вдень небо стало червоне й скрізь летів попіл.
"Це повинно було бути денне світло, але воно було чорним, як опівночі. Ми могли почути, як реве вогонь", -сказав житель містечка Малакута в штаті Вікторія.
За словами комісара з питань надзвичайних ситуацій штату Вікторія Ендрю Кріспа, на узбережжі містечка Малакута перебуває близько 4 тисяч людей.
Фото: Twitter
Пожежі на сході та півдні Австралії тривають із початку листопада.
Нагадаємо, що у Сіднеї встановили обгорілу різдвяну ялинку як символ лісових пожеж в Австралії.
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