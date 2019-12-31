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Тисячі людей в Австралії втекли до узбережжя океану через лісові пожежі

"Це повинно було бути денне світло, але воно було чорним, як опівночі. Ми могли почути, як реве вогонь"
Тисячі місцевих і туристів в Австралії були змушені втекти до узбережжя океану у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія через лісові пожежі регіоні. Пожежі на сході та півдні Австралії тривають із початку листопада.
Тисячі людей в Австралії втекли до узбережжя океану через лісові пожежі Фото: euronews

Як повідомило BBC, середня температура в 40 градусів у поєднанні з сильним вітром та блискавою викликала понад 200 нових пожеж у регіоні за останню добу, повідомляє "Громадське".

Чиновники заявили, що щонайменше 12 людей загинули через пожежі: серед них цивільні та троє пожежників-добровольців. Зниклими безвісти у штаті Вікторія вважається 5 людей та одну людину в Новому Південному Уельсі.

Прем'єр-міністр штату Вікторія Даніель Ендрюс заявив, що військово-морські кораблі можуть доставляти продовольство та воду до міст, які ізольовані через пожежі.

Фото: Twitter

Місцеві жителі зі штату Новий Південний Уельс і Вікторія, які тікали до узбережжя, розповіли, що через пожежі вдень небо стало червоне й скрізь летів попіл.

"Це повинно було бути денне світло, але воно було чорним, як опівночі. Ми могли почути, як реве вогонь", -сказав житель містечка Малакута в штаті Вікторія.

За словами комісара з питань надзвичайних ситуацій штату Вікторія Ендрю Кріспа, на узбережжі містечка Малакута перебуває близько 4 тисяч людей.

Фото: Twitter

Пожежі на сході та півдні Австралії тривають із початку листопада.

Нагадаємо, що у Сіднеї встановили обгорілу різдвяну ялинку як символ лісових пожеж в Австралії.

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31 12 2019 09:22
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