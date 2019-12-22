У Сіднеї встановили обгорілу різдвяну ялинку як символ лісових пожеж в Австралії
Як повідомляє The Drum, інсталяцію зробили з метою збору коштів, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що перехожим пропонували пожертвувати гроші в Австралійський фонд допомоги та ліквідації наслідків катастроф Австралії. Охочі могли просканувати QR-код, прикріплений до подарунків навколо дерева, аби надіслати кошти через веб-сайт.
Фото: Twitter
"Руйнування сімей та суспільства (через пожежі - ред.) виходить за рамки того, що багато хто з нас може навіть зрозуміти. Ми сподіваємося, що ця зміна традиційного символу дарування та радості у цю пору року допоможе привернути увагу людей та забезпечить їм простий спосіб пожертвувати кошти", - заявила креативна директорка агентства Тара Форд.
Ялинку виготовили зі спалених шматків дерев та предметів, зібраних у районі. Її встановили в центрі Сіднея.
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