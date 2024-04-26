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Паспортний сервіс повідомив, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном

26 квітня 2024, 13:35
Паспортний сервіс повідомив, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном
Фото: з вільних джерел
Отримати паспортні документи зможе декілька категорій українців визначених у переліку правил перетинання державного кордону.

Учора, 25 квітня, набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій державного підприємства "Документ" за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій державного підприємства "Документ" не здійснюватиметься.

Можливість доступна тільки для осіб, визначених у переліку правил перетинання державного кордону громадянами України, за наявності відповідних підтверджуючих документі. Серед таких осіб:

  • люди з інвалідністю;
  • опікуни над особами з інвалідністю;
  • батьки дітей з інвалідністю; особи, які потребують постійного догляду; супроводжуючі важкохворих дітей;
  • особи зі складових сил оборони та безпеки;
  • постраждалі внаслідок військової агресії російської федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Зокрема, видача паспортних документів громадян, які подали заявки до 25 квітня, пройде у порядку, що діяв до набрання чинності постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

Нагадаємо, що 23 квітня закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

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