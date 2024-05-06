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ПОЛІТИКА

Німеччина обіцяє захищати балтійські країни від російського нападу

06 травня 2024, 20:41
Німеччина обіцяє захищати балтійські країни від російського нападу
Олаф Шольц
Німеччина почала роботу з розміщення у Литві бригади.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв захистити трьох балтійських союзників по НАТО – Латвію, Литву та Естонію – у разі нападу росії. Також німецький лідер заявив, що завершитб до кінця 2027 року створення постійної німецької бригади в Литві.

"Німеччина твердо стоїть на боці країн Балтії. Ми віддані один одному, це частина домовленостей, яких ми досягли в НАТО. Це означає, що ми надаємо один одному захист і що усі держави можуть покладатися на нас в захисті кожного сантиметра своєї території", – заявив Шольц 6 травня під час візиту до німецького танкового батальйону, дислокованого в Литві.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи разом з Шольцем, президент Литви Гітанас Науседа закликав Німеччину прискорити розгортання німецької бригади, зважаючи на вторгнення росії в Україну і загрози іншим колишнім радянським республікам.

Відправка бригади до країн Балтії є частиною «історичного перелому» у військовій політиці, який Шольц проголосив у своїй промові в парламенті всього через кілька днів після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

На додаток до постійної дислокації бригади в Литві, Німеччина посилює східний фланг НАТО за допомогою поточної місії з патрулювання повітряного простору над країнами Балтії і очолюваної Німеччиною бойової групи посиленої передової присутності.

Нагадаємо, сьогодні Німеччина відкликала свого посла, який працював у столиці росії, за день до анонсованої інавгурації путіна. Александр Граф Ламбсдорф – посол Німеччини – вирушив до Берліну для консультацій.

НімеччинаОлаф Шольцросія загроза

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