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ПОЛІТИКА

Франція відправляє посла на інавгурацію путіна

06 травня 2024, 18:35
Франція відправляє посла на інавгурацію путіна
Фото: з вільного доступу
Рішення Парижа свідчить про "потенційний розкол у західному таборі".

Франція, на відміну від низки європейських країн, відправить свого посла на так звану «інавгурацію» російського диктатора владіміра путіна, яка відбудеться 7 травня.

Про це повідомляє Reuters.

"Рішення Парижа свідчить про потенційний розкол у західному таборі, оскільки деякі країни, в тому числі країни Балтії, рішуче виступають проти надання путіну будь-якої форми легітимності", – зазначає Reuters. 

"Франція буде представлена своїм послом в росії", – повідомило дипломатичне джерело агентства, зазначивши, що Париж раніше засудив контекст репресій, в якому проходили «вибори», позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію "виборів" на окупованих росією українських територіях, що Франція вважає порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Раніше Німеччина заявила, що не відправлятиме свого представника на інавгурацію путіна. Країни Балтії, які вже не мають послів у москві, також категорично виключили свою присутність на інавгурації.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не бачать підстав для визнання володимира путіна демократично обраним і легітимним президентом росії.

ФранціяВладімір Путінінавгураціяросія-агресор

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