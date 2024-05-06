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ПОЛІТИКА

МЗС України виступило із заявою напередодні так званої "інавгурації" путіна

06 травня 2024, 16:57
МЗС України виступило із заявою напередодні так званої
Україна не визнає путіна легітимним президентом рф та закликає інші країни брати приклад.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не бачать підстав для визнання володимира путіна демократично обраним і легітимним президентом росії.

Про це йдеться в заяві МЗС України, зробленій на тлі "інавгурації" володимира путіна, яка відбудеться в росії 7 травня 2024 року.

"У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила рф на державу-агресора, а правлячий режим – на диктатуру", – йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що під час проведення так званих "виборів", росія порушила положення численних міжнародних документів й насамперед Статут Організації Об’єднаних Націй, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.  

"Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих російською федерацією суверенних територіях України – частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію рф", – заявили в МЗС. 

У міністерстві зауважили, що пропагандою та маніпуляціями кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки "голосування" для виправдання військового вторгнення в Україну. 

"Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт владіміра путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом російської федерації… Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора владіміра путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати  дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності", – заявили в МЗС.  

Дипломати Латвії не братимуть участь у інавгурації владіміра путіна після його "переобрання". Раніше таку ж заявку зробили у Чехії та Естонії. Країни підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію путіна 7 травня.

Владімір ПутінінавгураціяМЗС України

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