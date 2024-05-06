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LIFESTYLE

Безкоштовний концерт Мадонни у Ріо-де-Жанейро встановив новий світовий рекорд

06 травня 2024, 20:18
Безкоштовний концерт Мадонни у Ріо-де-Жанейро встановив новий світовий рекорд
Мадонна. Фото: justjared.com
На концерт прийшли близько 1,6 мільйона людей.

Співачка Мадонна 4 травня завершила тур Celebration безкоштовним концертом на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. На нього прийшли близько 1,6 мільйона людей — це рекордна кількість для концертів співачки.

За інформацією Rolling Stone, Мадонна також побила світовий рекорд, зібравши найбільшу аудиторію, яка коли-небудь відвідувала концерт одного артиста. Раніше цей рекорд належав гурту Rolling Stones.

Офіційний сайт Мадонни ще до концерту назвав шоу на пляжі Копакабана найбільшим у карʼєрі співачки.

Видання The Guardian та Reuters пишуть, що фанати займали місця на пляжі ще за кілька днів до початку концерту, а ще дивилися виступ з яхт та човнів на воді, з квартир у цьому районі чи готелів з видом на пляж. Уздовж пляжу також встановили 18 звукових вишок та великі екрани для кращого огляду.

Крім того, міжнародний аеропорт Ріо-де-Жанейро додав 170 рейсів на найближчі дати через великий потік фанатів співачки, які приїздили на концерт.

Під час шоу Мадонна зіграла безліч хітів, зокрема Like A Virgin, Like A Prayer та Into The Groove. Запрошеними гостями на концерті Мадонни стали бразильські музиканти Anitta та Пабло Віттар.

Влада Ріо-де-Жанейро підрахувала, що концерт Мадонни може принести економіці міста близько $57 мільйонів. На організацію концерту місто витратило $3,9 мільйона доларів, зокрема на забезпечення роботи пожежників, військових, поліцейських та медиків, які чергували на івенті — решту витрат закрили приватні спонсори.

Ріо-де-ЖанейроМадоннаконцерт

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