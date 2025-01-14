В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у колонці для Atlantic стверджує, що росія веде малоприховану війну проти Європи у Балтійському морі. Тим часом здатність європейських країн протистояти путіну напряму залежить від того, чи можуть вони назвати війну саме війною, а не вигадувати якісь незрозумілі терміни задля ігнорування проблеми.

Протягом останніх трьох років росія використовувала ракети і безпілотники для знищення життєво важливих об'єктів інфраструктури в Україні – електростанцій, дамб, ліній електропередач. Всі розуміють, що ці атаки є актами війни, незалежно від того, наскільки наполегливо президент путін описує їх як частину "спеціальної військової операції". Однак, коли росія націлюється на інших європейських сусідів, Захід вдається до власних евфемізмів, щоб уникнути прямого визнання того, що робить путін.

Минулого місяця підводний силовий кабель Estlink 2, який з'єднує Естонію з Фінляндією, членами Європейського Союзу і НАТО, був раптово перерізаний. Високопосадовиця ЄС з питань зовнішньої політики описала інцидент дещо сухо і без прямого звинувачення російських агентів: за її словами, це була лише "частина цілеспрямованих і скоординованих дій, спрямованих на пошкодження нашої цифрової та енергетичної інфраструктури". Очевидно, що перерізання лінії електропередач є менш відкритою формою агресії, ніж повномасштабне вторгнення, яке путін розпочав в Україні. Однак спільною рисою є те, що росія використовує силу для підриву незалежності країни та її здатності дати відсіч.

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Підводні кабелі були життєво важливими для суверенітету Естонії, колишньої радянської республіки, яка межує з росією і відчайдушно потребує підтримки енергетичних і комунікаційних каналів, вільних від контролю москви. Невдовзі після саботажу Estlink 2 фінська влада захопила нафтовий танкер Eagle S, який прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту. Зареєстроване на Островах Кука у Тихому океані, судно, ймовірно, є частиною так званого "тіньового флоту" росії – колекції танкерів під іноземними прапорами, які режим путіна використовує для продажу російської нафти і обходу міжнародних економічних санкцій, введених після його вторгнення в Україну.

Однак Eagle S, вочевидь, мав і приховану військову мету: слідчі виявили, що судно було напхане найсучаснішим обладнанням для шпигування та спостереження, яке споживало стільки енергії, що корабель періодично страждав від відключень електроенергії. Фінська влада дійшла висновку, що Eagle S тягнув свій якір по дну Балтійського моря "десятки кілометрів", намагаючись розірвати лінію Estlink 2.

Проте в цьому та інших випадках по всьому континенту європейські чиновники, схоже, бояться визнати те, що відбувається. Влада багатьох країн розслідує інцидент з посилками, які спонтанно загорілися або вибухнули під час перевезення вантажними авіакомпаніями, можливо, в рамках підготовки до ширшої операції, яка може загрожувати багатьом великим літакам. Диверсанти націлилися на низку інших стратегічно важливих об'єктів в Європі – заводи з виробництва боєприпасів, найважливіші залізничні лінії, а також на об'єкти цивільної інфраструктури, як-от склади і торгові центри.

Слідство вважає, що за атаками стоїть росія. У грудні ЄС запровадив санкції проти деяких російських фізичних та юридичних осіб у відповідь на нещодавні диверсії. Проте, в офіційній заяві не було використано слово "війна" для характеристики діяльності москви за межами України. Натомість ЄС засудив "дестабілізуючі" та "зловмисні дії" росіян.

Нездатність називати акти війни саме актами війни є частиною культури спотворення і заперечення теми насильства, що фінансується державою. Протягом багатьох поколінь політики створювали багато підкласів конфліктів: холодні війни, поліцейські дії, гібридні війни, кібервійни. Різні евфемізми слугують різним цілям. путін віддає перевагу спеціальній військовій операції, бо не хоче публічно визнавати, що веде жорстоку війну проти українців. Багато хто в Європі уникає називати диверсійну кампанію росії за межами України війною, бо не хоче нічого робити у відповідь.

Європейським чиновникам було б краще чесно визнати реальність того, з чим вони стикаються. Вторгнення путіна в Україну – це лише найпомітніша частина того, що виглядає як все більш глобалізована війна. Наприкінці минулого місяця азербайджанський пасажирський літак був обстріляний в небі над росією і змушений здійснити посадку в Казахстані. Північнокорейські війська були перекинуті за тисячі кілометрів, щоб воювати і вмирати на європейській землі. Європейські уряди вагаються, якою мірою допомогти Україні протистояти російському вторгненню, і не мають чіткої стратегії стримування чи обмеження диверсійної кампанії, яка зараз відбувається на їхній власній землі. Визнання того, що росія веде військові дії, не зобов'язує ЄС чи окремі країни негайно застосовувати військову силу у відповідь. Але термін "війна" має властивість концентрувати увагу і його використання може змусити європейських лідерів набагато серйозніше замислитися над тим, як захистити себе, коли вони не можуть покладатися на Сполучені Штати.

Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році й, можливо, після поразки нацистської Німеччини у 1945-му, демократична Європа була схильна думати про війну як про проблему, якою повинен займатися Вашингтон, а не як про проблему, що вимагає власного лідерства. Європейські держави можуть надати певну кількість солдатів і техніки, але не несуть тягаря серйозного планування чи розробки стратегії. Таке недбале ставлення більше не може тривати. Кожен лідер на континенті повинен розуміти, що путін хоче перевернути весь європейський порядок і що Сполученим Штатам більше не можна довіряти як довгостроковому союзнику. Новообраний президент Дональд Трамп відкрито зневажає уряди багатьох європейських країн і, схоже, готовий відмовитися від ролі Америки як захисника континенту.

Хоча європейські лідери здебільшого відмовляються думати про війну, країни-члени ЄС та інші демократичні держави континенту все ще мають усі передумови для військової могутності. Хоча економіки США, Китаю та багатьох країн, що розвиваються, зростають набагато швидше, ЄС, Велика Британія та інші європейські демократії разом мають населення приблизно пів мільярда людей і на них припадає близько п'ятої частини світового ВВП. Країни-члени ЄС утримують збройні сили з найсучаснішим обладнанням у світі. Поєднання агресії путіна і байдужості Трампа має стати можливістю для Європи взяти на себе відповідальність за власну оборону. Першим життєво важливим кроком у цьому усвідомленні є визнання того, що вже відбувається: назвати війну війною.

Джерело: The Atlantic