росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме

На саме Різдво, після того як росія вдарила по українській енергетиці вночі, танкер російського тіньового нафтового флоту своїм якорем розірвав енергокабель між Фінляндією та Естонією і ще чотири кабелі зв’язку. Фіни не вичікували, а провели операцію із захоплення судна і змусили зупинитися в своїх територіальних водах. Ніхто з експертів і політиків тепер не сумнівається, що це була навмисна атака на критичну інфраструктуру.

Фінляндія затримала танкер з російською нафтою за підозрою в розриві підводних кабелів електропостачання і передачі даних на Різдво. Це викликало заклики до НАТО захистити від ймовірного саботажу Москвою критично важливої європейської інфраструктури, написала американська Wall Street Journal.

За словами фінських офіційних осіб, добре озброєні елітні підрозділи фінської прикордонної служби і поліції висадились з двох військових гелікоптерів на палубу танкера, який, за словами влади, є частиною російських зусиль з порушення санкцій і взяли судно під свій контроль.

WSJ інформує, що танкер Eagle S перетнув кабелі, що з'єднують Фінляндію та Естонію, приблизно в той час, коли вони перестали функціонувати в середу після 12 години дня. Судно сповільнило хід, коли досягло силового кабелю Estlink 2, а потім затрималося над ним, перш ніж продовжити свій шлях, згідно з даними сайту для відстеження суден Marine Traffic.

Шлях російського танкера

Фінський спецназ здійснив рейд на судно незабаром після опівночі в четвер і не зустрів опору з боку екіпажу, взявши судно під свій контроль, повідомили офіційні особи. WSJ уточнює, що чотири кабелі передачі даних, три з яких з'єднують Фінляндію та Естонію, а один – Фінляндію та Німеччину, були перервані одночасно. Один з них, відомий як C-Lion1, був перерізаний минулого місяця під час схожого інциденту з китайським вантажним судном. Компанія Cinia, власник кабелю, заявила, що вже вдруге за кілька тижнів відправила ремонтну бригаду, щоб полагодити кабель.

Фото: Прикордонна служба Фінляндії

Естонське видання ERR повідомило, що Національне бюро розслідувань Фінляндії оголосило на прес-конференції, що, за попередніми оцінками, пошкодження підводного кабелю EstLink 2, внаслідок якого у середу припинилося сполучення постійного струму EstLink 2 між Естонією та Фінляндією, ймовірно, було спричинене якорем нафтового танкера Eagle S російського тіньового флоту. Під час затримання судна якоря не було знайдено. Було повідомлено, що розслідування триває, але пошкодження EstLink 2 розслідується як акт вандалізму при обтяжуючих обставинах.

"Були готові". Як відреагувала Фінляндія

Заступник начальника фінської прикордонної служби Маркку Хассінен пояснив, що у четвер о 12:28 влада піднялася на борт судна Eagle S. Екіпаж попросили підняти якір, але на поверхню сплив лише якірний ланцюг, що викликало підозри в незвичайній активності судна. Судно було захоплене поліцією і наразі утримується у фінських водах поблизу Порккала.

Директор Фінської національної консультативної ради Робін Лардо заявив, що планується обстеження морського дна. Митні органи також розпочали попереднє розслідування серйозних порушень законодавства. Судно Eagle S, що ходить під прапором Островів Кука, цього року не працювало у Фінській затоці, але активно працювало в таких регіонах, як Туреччина та Індія. Митниця зазначила, що це важливе спостереження в контексті санкцій.

Наразі фінська влада, як інформує ERR, запровадила безпольотну зону над постраждалим районом. Головний інспектор Юха Хіетала заявив, що цей захід спрямований на сприяння розслідуванню.

Депутат парламенту Фінляндії і колишній командувач силами оборони Ярмо Ліндберг під час спеціальної передачі на Yle зазначив, що за останній рік було три випадки пошкодження кабелю, і всі вони стосувалися вантажних суден або танкерів, у яких зникли якорі. "Виглядає підозріло, що величезні якорі можуть тягнутися по нерівному морському дну так, що корабель цього не помічає", – сказав Ліндберг, додавши, що такі інциденти підкреслюють вразливість кабелів і телекомунікаційної інфраструктури.

Водночас, коли під час прес-конференції начальника поліції Ілкку Коскімякі запитали, чи було розпочато комунікацію з росією, він відповів негативно. Він також відкинув намір зв'язатися з російською владою і відмовився надалі коментувати це питання.

Втім, інші представники влади не були настільки стримані.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Фінляндія вжила рішучих заходів у зв'язку з інцидентом, надіславши чіткий сигнал про те, що це питання має бути вирішене і доведено до кінця. Однак він підкреслив, що Фінляндії необхідно підвищити свою готовність до подібних ситуацій.

Орпо зазначив, що безпека постачання Фінляндії залишається міцною, і підтвердив, що він спілкувався з цього приводу з північними країнами, країнами Балтії, Польщею, НАТО і Європейським Союзом. Він додав, що для боротьби з тіньовим флотом росії потрібні додаткові методи.

"Судна тіньового флоту вливають гроші в російську військову машину, що дозволяє росії продовжувати війну проти України. Ці судна постійно додаються до санкційних пакетів, які вже мають значний вплив", – сказав Орпо. Він також підкреслив, що ці судна створюють екологічні ризики для Балтійського моря. Орпо повторив, що Фінляндія не веде діалогу з росією. Він також заявив, що поки не хоче робити висновків про причетність росії до інциденту, але тіньовий флот діє від імені росії. Він запевнив, що уряд Фінляндії зробить все можливе, щоб вирішити це питання.

WSJ зазначає, що Орпо говорив про цей інцидент з іншими лідерами НАТО, і що це питання може бути офіційно підняте в рамках Альянсу.

Так, генеральний секретар НАТО Марк Рютте в соцмережі X заявив, що "військовий альянс НАТО готовий надати підтримку Фінляндії та Естонії через пошкодження кабелю". Він зазначив, що НАТО підтримує своїх союзників і засуджує будь-які напади на критично важливу інфраструктуру. "Ми стежимо за розслідуваннями, ініційованими Естонією і Фінляндією, і готові надати додаткову підтримку", – написав Рютте в X.

Президент Фінляндії Александр Стубб написав у соціальних мережах, що його проінформували про інцидент керівники поліції, Національного бюро розслідувань та прикордонної служби. "Ми повинні бути в змозі зменшити ризики, які становлять кораблі, що належать до тіньового флоту росії", – зазначив Стубб.

Він повідомив, що разом з прем'єр-міністром уважно стежив за ситуацією у вівторок і похвалив владу за ефективну співпрацю в розслідуванні подій.

Як зазначає Politico, Європейська комісія назвала цей інцидент "останнім у серії ймовірних атак на об'єкти критичної інфраструктури". "Підозрюване судно є частиною тіньового флоту росії, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, одночасно фінансуючи військовий бюджет росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, спрямовані проти цього флоту", – йдеться в спільній заяві Комісії та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики.

Видання нагадує, що інцидент стався після кількох розривів кабелів у Балтійському морі за останні місяці, в тому числі пошкодження інтернет-кабелю між Фінляндією і Німеччиною, а також між Фінляндією і Швецією.

"Жодного збігу обставин". Як відреагувала Естонія

Фінське видання Yle повідомляє, що Естонія відправила патрульний корабель ВМС для захисту і охорони силових кабелів між Естонією і Фінляндією. За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Естонія готова захищати свої електричні зв'язки з Фінляндією "і військовими засобами". За даними служби морського руху, патрульний корабель ВМС Естонії Raju вчора вийшов з Таллінна і зараз проходить половину шляху через Фінську затоку.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанеметса, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури стало настільки поширеним явищем, що важко повірити в те, що пошкодження кабелю між Естонією та Фінляндією було випадковістю або збігом обставин. Ляанеметс зробив цю заяву на прес-конференції, проведеній урядом Естонії в четвер о 18:00.

"Вони стали систематичними, і ми повинні розглядати їх як атаку на нашу інфраструктуру", – додав Ляанеметс.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал подякува своїм фінським колегам і прем'єр-міністру Петтері Орпо за швидкі дії після пошкодження кабелю Estlink 2. Міхал теж наголосив, що це перший випадок, коли судно, підозрюване в саботажі кабелю, було захоплене і затримано владою.

Коментарі політиків були дуже тривожними, повідомив журналіст Райн Коолі з Таллінна в ефірі Радіо Suomen Päivä. За його словами, уряд Естонії вчора зібрався на позачергове засідання в Таллінні. Відправка патрульного корабля, очевидно, була узгоджена раніше як план на випадок непередбачених обставин. Естонія також просить інші країни НАТО про допомогу в захисті критичної інфраструктури, і з Фінляндією також зв'язалися і попросили про спільне спостереження, пояснив Коолі.

Військовий альянс НАТО готовий надати підтримку Фінляндії та Естонії через пошкодження кабелю, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в месенджері X.

Він зазначив, що НАТО підтримує своїх союзників і засуджує будь-які напади на критично важливу інфраструктуру. "Ми стежимо за розслідуваннями, ініційованими Естонією і Фінляндією, і готові надати додаткову підтримку", – написав Рютте в X.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал подякува своїм фінським колегам і прем'єр-міністру Петтері Орпо за швидкі дії після пошкодження кабелю Estlink 2. Міхал теж наголосив, що це перший випадок, коли судно, підозрюване в саботажі кабелю, було захоплене і затримано владою.

Електрики буде достатньо, але дорого. Які наслідки

Генеральний директор Фінського агентства транспорту і зв'язку (Traficom) Яркко Саарімякі підкреслив, що підводні кабелі є критично важливою частиною інфраструктури Фінляндії. Проте, підготовка до таких інцидентів була проведена, і влада може швидко відреагувати на них. Саарімякі підтвердив, що комунікаційна інфраструктура Фінляндії спроєктована таким чином, щоб витримувати численні одночасні пошкодження. Хоча пошкодження телекомунікаційних кабелів не вплинули суттєво на зв'язок у Фінляндії, деякі незначні сповільнення можуть мати місце.

Тим часом, за даними компанії Fingrid, головного оператора мережі Фінляндії, процес ремонту 650-мегаватної лінії може зайняти до семи місяців. При цьому, як повідомляє WSJ, енергопостачання країни може опинитися під загрозою, якщо погодні умови погіршаться на тривалий період.

В Естонії головна мережева компанія запевнила Коолі, що електроенергії буде достатньо, незважаючи на пошкодження кабелю. Однак на біржі вона коштує втричі дорожче, ніж позавчора, на Різдво.

За словами оператора електромереж, з'єднання Естонії з рештою країн Балтії є достатніми, і в разі необхідності Естонія зможе запустити свої вугільні електростанції в експлуатацію. Однак це може вплинути на ціни в довгостроковій перспективі, оскільки виробництво електроенергії на вугільних електростанціях є дорогим, наприклад, через квоти на викиди вуглецю.

Чергове випробування? Що думають експерти

"Існує багато тіньових суден. За оцінками, близько двадцяти відсотків суден у морських перевезеннях іноді займаються так званою сірою роботою і перевозять продукти, що потрапили під санкції. За деякими даними, таких суден може бути до двох тисяч, за деякими – тисяча", – розповіла в інтерв'ю Радіо Suomen Päivä професор морських перевезень Талліннського технічного університету Улла Тапанінен.

За словами Тапанінена, тіньовий флот – це старий метод: наприклад, він використовувався для обходу санкцій, накладених на Іран, тобто для транспортування іранської нафти. Але зараз, після нападу росії на Україну і санкцій, накладених на росію, про тіньовий флот заговорили і у Фінляндії.

Також Yle наголошує, що дії фінської влади у розслідуванні катастрофи танкера Eagle S отримують високу оцінку данських експертів.

Дослідник Центру військових досліджень Копенгагенського університету Тобіас Лібетрау здивований, як швидко фінська влада заволоділа судном. "Танкер був зупинений лише у четвер ввечері, а зараз вони вже розпочали його розслідування", – каже він в інтерв'ю данському суспільному мовнику Danmarks Radio.

Лібетрау порівнює ці дії зі справою китайського судна Yi Peng 3. Корабель підозрюють у перерізанні кабелів у листопаді, але влада піднялася на борт судна лише через кілька тижнів. "Ми бачимо, що Фінляндія відреагувала дуже послідовно і швидко в розслідуванні можливого саботажу", – заявив він.

Серйозною ситуацію називає й Єнс Венцель Крістофферсен, який є аналітиком з питань оборони та власником Nordic Defense Analysis.

"Починає вимальовуватися модель гібридної війни проти інфраструктури", — каже він, а також вказує на минулорічний випадок Newnew Polar Bear, який також стався у Фінській затоці.

Директор Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам Юкка Саволайнен зазначив, що останнім часом спостерігається незвично велика кількість подібних пошкоджень кабелів. "Хтось зараз випробовує, як недорогі кораблі можуть спричинити серйозні перебої в усьому західному світі. Ми повинні втрутитися", – заявив він.

Минулого місяця китайське судно було запідозрене у створенні подібних проблем. За словами Саволайнен, важливо створити систему стримування, щоб будь-яке судно, що перерізає кабелі, могло бути спіймане. Він підкреслив, що швидкі дії, вжиті в цьому випадку, включаючи рішучі заходи і негайну реакцію влади, демонструють, як можна ефективно запобігати подібним інцидентам у майбутньому.

Однак Саволайнен попередив, що найбільша потенційна шкода від розривів кабелів може статися в Північному морі та Атлантичному океані. Він припустив, що інциденти у Фінській затоці могли бути взаємопов'язаними випробуваннями.