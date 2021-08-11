На реперів Тревіса Скотта і Дрейка подали до суду через "смертельний" фестиваль

Почалася тиснява, в результаті чого вісім людей загинули, а десятки, включаючи Крістіана Паредеса, отримали серйозні поранення. Багато хто просив охоронців, найнятих Live Nation Entertainment, про допомогу, але їх ігнорували

Відвідувач фестивалю Astroworld подав позов проти реперів Тревіса Скотта та Дрейка через "підбурювання до натовпу", внаслідок чого вісім осіб загинули, ще з десяток інших зазнали поранень.

Про це повідомляє Daily Mail.

23-річний Крістіан Паредес з Техасу має намір стягнути з реперів суму в понад $1 млн як компенсацію за травми та медичні витрати, оскільки він також постраждав під час фестивалю. Він стверджує, що співаки спровокували натовп та не зупинили концерт.

Згідно зі скаргою, спеціальний гість Дрейк "вийшов на сцену разом із Тревісом Скоттом і допоміг спровокувати натовп". Паредес звинувачує Дрейка в тому, що він продовжував виступати з Тревісом Скоттом, "коли натовп вийшов з-під контролю".

"Почалася тиснява, в результаті чого вісім людей загинули, а десятки, включаючи Крістіана Паредеса, отримали серйозні поранення. Багато хто просив охоронців, найнятих Live Nation Entertainment, про допомогу, але їх ігнорували", - йдеться в тексті позовної заяви.

Скотт сказав, що він "спустошений" через смерті і не може "уявити собі щось подібне". Він був двічі засуджений за те, що спонукав фанів долати бар'єри безпеки та кидатися на сцену на попередніх концертах, пише видання.

У позові Паредес стверджує, що люди постраждали і загинули через "недбалість, безвідповідальність і необережність" "відповідачів, їхніх агентів, службовців і працівників щодо володіння, управління, технічного обслуговування, експлуатації, нагляду та контролю за приміщенням".

У соцмережах опублікували фото та відео сцени трагічної ночі, на яких відвідувачі концерту непритомні, а репер продовжує свій виступ.

Як пише видання, фестиваль Astroworld у Г'юстоні у п’ятницю відвідали близько 50 тисяч осіб.