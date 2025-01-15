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ПОЛІТИКА

Дуда закликає НАТО запросити Україну до альянсу вже зараз

15 січня 2025, 17:05
Дуда закликає НАТО запросити Україну до альянсу вже зараз
Зеленський & Дуда
Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави у середу зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомило агентство "Укрінформ".

Агентство, зокрема, опублікувало фото зустрічі Зеленського та Дуди у широкому форматі за участю українських та польських міністрів.

Президент Польщі Анджей Дуда наполягає, що держави Північноатлантичного альянсу повинні вже зараз запросити Україну до НАТО.

Хоча Дуда наголосив, що вважає найбільш дієвою гарантією безпеки для України членство нашої держави в НАТО, він визнав, що членство до завершення бойових дій в Україні є неможливими.

Проте Дуда вважає, що запрошення Україна могла б отримати вже зараз.

"Після початку повномасштабного російського вторгнення я наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу", – сказав Дуда.

Він підкреслив, що все більше очільників держав НАТО схиляються до запрошення України в НАТО.

Зеленський 15 січня прибув до Польщі. Він вже зустрівся з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

НАТОАнджей Дудавійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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