Це вже третій візит Зеленського до Варшави за останні три роки.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

"Президент прибув до Польщі. Невдовзі розпочнеться його зустріч із прем’єр-міністром Дональдом Туском, потім з президентом Анджеєм Дудою, буде також зустріч з українською громадою та інші заходи", - заявив Никифоров.

Це вже третій візит Зеленського до Варшави після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Попередні два відбулися в квітні 2023 року і в липні минулого року.

Раніше стало відомо, що Зеленський вирушає у Варшаву і зустрінеться з Туском.

Після зустрічі очікується також пресконференція Туска та Зеленського.