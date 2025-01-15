Зеленський прибув до Польщі
Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі.
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.
"Президент прибув до Польщі. Невдовзі розпочнеться його зустріч із прем’єр-міністром Дональдом Туском, потім з президентом Анджеєм Дудою, буде також зустріч з українською громадою та інші заходи", - заявив Никифоров.
Це вже третій візит Зеленського до Варшави після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Попередні два відбулися в квітні 2023 року і в липні минулого року.
Раніше стало відомо, що Зеленський вирушає у Варшаву і зустрінеться з Туском.
Після зустрічі очікується також пресконференція Туска та Зеленського.