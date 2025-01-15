Байден хоче перетворити заморожені активи росії на стимул для переговорів

Ідея США зіткнулася з європейським скептицизмом.

Два високопосадовці повідомили, що адміністрація Байдена робить останню спробу вилучити російські активи на сотні мільярдів доларів як майбутній важіль впливу в переговорах щодо мирного врегулювання.

Помічники Байдена працюють над тим, щоб переконати європейських партнерів підтримати переведення близько 300 мільярдів доларів російських грошей на новий рахунок, кошти з якого можна буде вивести тільки після укладення мирної угоди. Ці гроші належать російському Центральному банку і були заморожені три роки тому після вторгнення росії в Україну.

Про це пише CNN.

"Арешт активів мав би надіслати простий сигнал москві. Якщо ви хочете отримати свої гроші назад, вам доведеться прийти й поговорити", — сказав CNN один з високопосадовців адміністрації.

Високопосадовці Байдена тісно консультувалися щодо цієї ідеї з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа, в тому числі з сенатором Марко Рубіо, призначеним держсекретарем, і республіканцем Майком Волцом, який претендує на посаду радника з національної безпеки.

У таборі Трампа, за словами людей, знайомих з цим питанням, загалом підтримують цю стратегію, вважаючи, що конфісковані гроші можуть дати росії новий стимул сісти за стіл переговорів.

Європейці, однак, не так захоплені цією ідеєю і висловлюють занепокоєння щодо порушення міжнародного права, якщо банки повністю конфіскують російські гроші.