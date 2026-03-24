Союзники переконали Трампа не атакувати енергетику Ірану

24 березня 2026, 12:01
Союзники переконали Трампа не атакувати енергетику Ірану
Президент США Дональд Трамп відмовився від удару по енергетиці Ірану та розпочав переговори після попереджень союзників про ризик катастрофи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як розповіли виданню джерела обізнані із ситуацією, союзники США та країни Перської затоки переконали Трампа відмовитися від погрози знищити енергетичну інфраструктуру Ірану і розпочати переговори.

Деякі союзники попередили Трампа, що війна швидко перетворюється на катастрофу. Регіональні партнери повідомили США, що незворотна шкода іранській інфраструктурі майже неминуче призведе до краху держави після закінчення конфлікту.

Окрім цього, Трамп мав на меті заспокоїти ринки, які були розхитані його погрозами та тривалим конфліктом. Рішення президента було оголошене незадовго до початку торгів на американському ринку, що частково допомогло стабілізувати ситуацію.

"Трампу потрібно було якось відступити від погрози, яка, безсумнівно, спричинила б новий виток ескалації, цього разу перетнувши новий рубіж через націлювання на цивільну енергетичну інфраструктуру, що, ймовірно, стало б воєнним злочином", - пояснила ексзаступниця помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Дана Строул.

За словами дипломатів, повідомлення між США та Іраном передавали Єгипет, Туреччина та Пакистан.

Інший неназваний дипломат повідомив, що останніми днями найактивніші непублічні канали зв’язку з Іраном організували Туреччина та Оман.

Третій дипломат сказав, що переговори також відбувалися через Саудівську Аравію, Індію та Єгипет.

Водночас Bloomberg зазначає, що дипломати та трейдери сумніваються, чи приведуть переговори до реальної угоди.

Причиною є звичка Трампа відмовлятися від радикальних погроз та традиційна практика Ірану затягувати ядерні перемовини.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки планують завершити війну проти Ірану до 9 квітня. Переговори між Іраном та американцями, ймовірно, відбудуться вже цього тижня в Пакистані.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував свої переговори з Іраном. Він повідомив, що Іран сам вийшов на контакт, оскільки не хотів, щоб США завдали ударів по його енергетичній інфраструктурі, як раніше погрожував.

