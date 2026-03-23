США хочуть завершити війну з Іраном до 9 квітня – ЗМІ

Раніше президент США заявив, що Іран сам вийшов на контакт.

Сполучені Штати Америки планують завершити війну проти Ірану до 9 квітня. Переговори між Іраном та американцями, ймовірно, відбудуться вже цього тижня в Пакистані.

Про це повідомив ізраїльський портал Ynet з посиланням на джерела.

"Американці не поінформували Ізраїль про переговори зі [спікером парламенту Ірану Мохаммедом] Калібафом", — зазначило джерело.

Співрозмовник пояснив журналістам, що завершення війни 9 квітня дозволить Трампу прибути до Ізраїлю в День незалежності 22 квітня, щоб отримати Премію Ізраїлю.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував свої переговори з Іраном. Він повідомив, що Іран сам вийшов на контакт, оскільки не хотів, щоб США завдали ударів по його енергетичній інфраструктурі, як раніше погрожував.