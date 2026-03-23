Трамп: Іран узгодив відмову від ядерної зброї

23 березня 2026, 17:48
Трамп: Іран узгодив відмову від ядерної зброї
Президент США повідомив про можливу угоду з Іраном.

Президент США Дональд Трамп прокоментував свої переговори з Іраном.  Він повідомив, що Іран сам вийшов на контакт, оскільки не хотів, щоб США завдали ударів по його енергетичній інфраструктурі, як раніше погрожував Трамп у разі невідновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters.

Трамп також повідомив, що іранці хочуть укласти угоду.

"Отже, завтра вранці, за їхнім часом, ми мали підірвати їхню найбільшу електростанцію, на будівництво якої витратили понад 10 мільярдів доларів. Вона дуже хороша… Чому їм цього хотіти? Тому вони й зателефонували — не я, а вони", — додав він.

Президент США зазначив, що Іран ніколи не буде мати ядерної зброї.

"У них ніколи не буде ядерної зброї. Вони погодилися на це", — сказав Трамп, маючи на увазі Іран. 

Крім того, Трамп заявив, що Ормузька протока дуже скоро буде відкрита, "якщо це спрацює".

"Ціни на нафту різко впадуть, щойно угоду буде укладено", — зазначив президент США.


ядерна зброяІранДональд Трамп

Останні матеріали

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
