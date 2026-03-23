Трамп: Іран узгодив відмову від ядерної зброї

Президент США повідомив про можливу угоду з Іраном.

Президент США Дональд Трамп прокоментував свої переговори з Іраном. Він повідомив, що Іран сам вийшов на контакт, оскільки не хотів, щоб США завдали ударів по його енергетичній інфраструктурі, як раніше погрожував Трамп у разі невідновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters.

Трамп також повідомив, що іранці хочуть укласти угоду.

"Отже, завтра вранці, за їхнім часом, ми мали підірвати їхню найбільшу електростанцію, на будівництво якої витратили понад 10 мільярдів доларів. Вона дуже хороша… Чому їм цього хотіти? Тому вони й зателефонували — не я, а вони", — додав він.

Президент США зазначив, що Іран ніколи не буде мати ядерної зброї.

"У них ніколи не буде ядерної зброї. Вони погодилися на це", — сказав Трамп, маючи на увазі Іран.

Крім того, Трамп заявив, що Ормузька протока дуже скоро буде відкрита, "якщо це спрацює".

"Ціни на нафту різко впадуть, щойно угоду буде укладено", — зазначив президент США.